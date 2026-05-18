„M-a ajutat enorm” Cum a depășit Simona Halep cel mai greu moment al carierei: „Până atunci, am crezut în latura bună a vieții”

Simona Halep (34 de ani) a vorbit despre perioada dificilă traversată între 2022 și 2024, după suspendarea pentru dopaj, primită din partea ITIA.

Fostul liderul WTA a fost speaker în cadrul evenimentului Impact CEE, la Poznan, care vizează mai multe subiecte de actualitate, printre care inteligența artificială, economia verde sau sănătatea.

Simona Halep: „Până în acel moment, am crezut în latura bună a vieții”

Deși a fost complet dezamăgită de nedreptatea trăită, primind o suspendare de 4 ani, fosta jucătoare de tenis a explicat cum a gestionat lunile care au urmat.

„Vreau ca, din experiența mea, lumea să rămână cu faptul că, într-o perioadă dificilă a vieții mele, am continuat să lupt, nu m-am predat.

Știam în proporție de 100% că nu am făcut nimic rău, am curajul și determinarea de a continua până la final, inclusiv trecând peste multe obstacole și momente foarte complicate.

Literalmente, orice lucru i se poate întâmpla oricui. Sincer vorbind, până în acel moment, am crezut mereu, mai presus de orice, în latura bună a vieții. Și dintr-o dată am învățat că poți păți lucruri rele și când nu ai făcut nimic incorect.

Am învățat că, mai presus de orice, indiferent de provocarea din fața ta, ai nevoie de răbdare, încredere și forță ca să poți lupta pentru tine și pentru adevăr.

Cred cu adevărat că orice situație dificilă are o soluție, mai devreme sau mai târziu, mai ales când știi în adâncul sufletului că ești o persoană cinstită și ești sigură de cine ești și de ceea ce ai făcut.

Când, în sinea ta, știi că nu ai făcut nimic rău intenționat, dar nu poți controla cât timp va dura până se vor lămuri lucrurile, este foarte dificil.

Desigur, faptul că totul s-a petrecut într-un mod atât de public a complicat și mai mult situația, dar am avut norocul să am în jur oameni buni care mă cunoșteau cu adevărat, iar asta m-a ajutat enorm”, a transmis Simona Halep, pentru Eurosport Spania, potrivit gsp.ro.

Simona Halep: „Asta a însemnat foarte mult pentru mine”

În plus, Halep a vorbit și despre sentimentul pe care l-a avut în momentul în care a venit decizia oficială, care transmitea că nu a comis nicio încălcare în mod intenționat.

„Jucătoare, dar și oameni din staff-ul WTA, care mă știu de aproape 20 de ani, mi-au demonstrat că nu s-au îndoit de mine. Și, sincer, unul dintre momentele în care m-am simțit cel mai ușurată a fost atunci când o instanță independentă a confirmat că nu luasem nimic în mod intenționat.

În acel moment, nu mai era doar cuvântul meu, ci era ceva stabilit oficial în scris. Asta a însemnat foarte mult pentru mine”, a mai transmis Halep.

Ce s-a întâmplat în 2022? Halep a fost suspendată pentru 4 ani de către ITIA, în timpul US Open, după ce a fost testată pozitiv la roxadustat.

Aceasta a obținut reducerea pedepsei la TAS, la 9 luni, revenind pe teren pe 19 martie 2024.

Simona Halep s-a retras din tenis pe 4 februarie 2025, după ce a participat la Transylvania Open.

