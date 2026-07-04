Ronaldo are un nou antrenor Al-Nassr l-a prezentat pe Postecoglou, tehnicianul alături de care Tottenham a câștigat Europa League

Ange Postecoglou (60 de ani) este noul antrenor al lui Al-Nassr, clubul la care joacă Cristiano Ronaldo (41 de ani).

Tehnicianul australian a semnat un contract valabil două sezoane.

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La Tottenham, australianul a reușit să aducă primul trofeu al clubului după o pauză lungă, prin câștigarea Europa League în 2025.

Al-Nassr l-a prezentat pe Postecoglou, tehnicianul alături de care Tottenham a câștigat Europa League

Al-Nassr a oficializat mutarea printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„E oficial: domnul Ange Postecoglou este noul antrenor principal al lui Al-Nassr. A semnat un contract pe două sezoane. Bine ai venit!”, a transmis clubul saudit.

It's official: ✍️

Mr. Ange Postecoglou is the new Head Coach of @AlNassrFC 💛

He signed a contract for 2 seasons.



Welcome, Gaffer! 🧠 pic.twitter.com/LEStlTdnQy — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 3, 2026

Postecoglou a ajuns la Al-Nassr după o perioadă complicată în Premier League.

Australianul a câștigat Europa League cu Tottenham în 2025, după aproximativ doi ani petrecuți pe banca echipei, dar a fost demis la scurt timp după aceea, pe fondul rezultatelor slabe din campionat.

Ulterior, experiența sa de la Nottingham Forest a durat doar 39 de zile, în care nu a reușit să câștige niciunul din primele opt meciuri.

Rezultatele lui Ange Postecoglou la Nottingham Forest

Arsenal - Nottingham Forest 3-0 (Premier League)

Swansea - Nottingham Forest 3-2 (EFL Cup)

Burnley - Nottingham Forest 1-1 (Premier League)

Real Betis - Nottingham Forest 2-2 (Europa League)

Nottingham Forest - Sunderland 0-1 (Premier League)

Nottingham Forest - Midtjylland 2-3 (Europa League)

Newcastle - Nottingham Forest 2-0 (Premier League)

Nottingham Forest - Chelsea 0-3 (Premier League)

Australianul îl înlocuiește pe Jorge Jesus, plecat de la Al-Nassr la finalul sezonului trecut, după ce a condus echipa spre titlul din Saudi Pro League.

Cei mai importanți jucători din lotul lui Al-Nassr:

Cristiano Ronaldo (41 de ani): atacant central, liderul echipei și cel mai mare nume din lot.

Joao Felix (26 de ani): al doilea vârf, cel mai bine cotat jucător al lui Al-Nassr. Portughezul valorează 28 de milioane de euro, conform Transfermarkt

Kingsley Coman (30 de ani): extremă stângă, fost jucător la Bayern Munchen și PSG

Mohamed Simakan (26 de ani): fundaș centra, fost jucător la RB Leipzig și unul dintre cei mai valoroși apărători din lot

Postecoglou are un CV solid, chiar dacă ultimii ani au fost dificili. Australianul a câștigat două titluri cu Brisbane Roar, în țara natală.

Apoi, a câștigat titlul cu Yokohama F. Marinos. Între cele două experiențe, a condus naționala Australiei și a cucerit Cupa Asiei în 2015.

În Europa, cel mai bun mandat l-a avut la Celtic, unde a câștigat două titluri de campion al Scoției, două Cupe ale Ligii și o Cupă a Scoției.

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