Ronaldo are un nou antrenor Al-Nassr l-a prezentat pe Postecoglou, tehnicianul alături de care Tottenham a câștigat Europa League +15 foto
Ange Postecoglou/ Foto: IMAGO
Campionate

Ronaldo are un nou antrenor Al-Nassr l-a prezentat pe Postecoglou, tehnicianul alături de care Tottenham a câștigat Europa League

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 13:28
alt-text Actualizat: 04.07.2026, ora 13:28
  • Ange Postecoglou (60 de ani) este noul antrenor al lui Al-Nassr, clubul la care joacă Cristiano Ronaldo (41 de ani).
  • Tehnicianul australian a semnat un contract valabil două sezoane.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La Tottenham, australianul a reușit să aducă primul trofeu al clubului după o pauză lungă, prin câștigarea Europa League în 2025.

Messi, devoratorul de recorduri Noi borne istorice atinse de starul argentinian după meciul cu Capul Verde
Citește și
Messi, devoratorul de recorduri Noi borne istorice atinse de starul argentinian după meciul cu Capul Verde
Citește mai mult
Messi, devoratorul de recorduri Noi borne istorice atinse de starul argentinian după meciul cu Capul Verde

Al-Nassr l-a prezentat pe Postecoglou, tehnicianul alături de care Tottenham a câștigat Europa League

Al-Nassr a oficializat mutarea printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„E oficial: domnul Ange Postecoglou este noul antrenor principal al lui Al-Nassr. A semnat un contract pe două sezoane. Bine ai venit!”, a transmis clubul saudit.

Postecoglou a ajuns la Al-Nassr după o perioadă complicată în Premier League.

Australianul a câștigat Europa League cu Tottenham în 2025, după aproximativ doi ani petrecuți pe banca echipei, dar a fost demis la scurt timp după aceea, pe fondul rezultatelor slabe din campionat.

Ulterior, experiența sa de la Nottingham Forest a durat doar 39 de zile, în care nu a reușit să câștige niciunul din primele opt meciuri.

Rezultatele lui Ange Postecoglou la Nottingham Forest

  • Arsenal - Nottingham Forest 3-0 (Premier League)
  • Swansea - Nottingham Forest 3-2 (EFL Cup)
  • Burnley - Nottingham Forest 1-1 (Premier League)
  • Real Betis - Nottingham Forest 2-2 (Europa League)
  • Nottingham Forest - Sunderland 0-1 (Premier League)
  • Nottingham Forest - Midtjylland 2-3 (Europa League)
  • Newcastle - Nottingham Forest 2-0 (Premier League)
  • Nottingham Forest - Chelsea 0-3 (Premier League)
Tottenham - Manchester United 1-0. FOTO Getty
Tottenham - Manchester United 1-0. FOTO Getty

Galerie foto (15 imagini)

Imagini de la finala Europa League. Tottenham - Manchester United. FOTO Vlad Nedelea Imagini de la finala Europa League. Tottenham - Manchester United. FOTO Vlad Nedelea Imagini de la finala Europa League. Tottenham - Manchester United. FOTO Vlad Nedelea Imagini de la finala Europa League. Tottenham - Manchester United. FOTO Vlad Nedelea Imagini de la finala Europa League. Tottenham - Manchester United. FOTO Vlad Nedelea
+15 Foto
labels.photo-gallery

Australianul îl înlocuiește pe Jorge Jesus, plecat de la Al-Nassr la finalul sezonului trecut, după ce a condus echipa spre titlul din Saudi Pro League.

Cei mai importanți jucători din lotul lui Al-Nassr:

  • Cristiano Ronaldo (41 de ani): atacant central, liderul echipei și cel mai mare nume din lot.
  • Joao Felix (26 de ani): al doilea vârf, cel mai bine cotat jucător al lui Al-Nassr. Portughezul valorează 28 de milioane de euro, conform Transfermarkt
  • Kingsley Coman (30 de ani): extremă stângă, fost jucător la Bayern Munchen și PSG
  • Mohamed Simakan (26 de ani): fundaș centra, fost jucător la RB Leipzig și unul dintre cei mai valoroși apărători din lot

Postecoglou are un CV solid, chiar dacă ultimii ani au fost dificili. Australianul a câștigat două titluri cu Brisbane Roar, în țara natală.

Apoi, a câștigat titlul cu Yokohama F. Marinos. Între cele două experiențe, a condus naționala Australiei și a cucerit Cupa Asiei în 2015.

În Europa, cel mai bun mandat l-a avut la Celtic, unde a câștigat două titluri de campion al Scoției, două Cupe ale Ligii și o Cupă a Scoției.

Citește și

Ce i-a spus Messi lui Vozinha Legendarul portar al Capului Verde a dezvăluit discuția avută cu starul argentinian
Campionatul Mondial
12:27
Ce i-a spus Messi lui Vozinha Legendarul portar al Capului Verde a dezvăluit discuția avută cu starul argentinian
Citește mai mult
Ce i-a spus Messi lui Vozinha Legendarul portar al Capului Verde a dezvăluit discuția avută cu starul argentinian
Vacanță după Mondial Câte zile libere primește Joao Paulo, după participarea la CM 2026, cu naționala Capului Verde
Superliga
12:07
Vacanță după Mondial Câte zile libere primește Joao Paulo, după participarea la CM 2026, cu naționala Capului Verde
Citește mai mult
Vacanță după Mondial Câte zile libere primește Joao Paulo, după participarea la CM 2026, cu naționala Capului Verde

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
antrenor Arabia Saudita al nassr ange postecoglou
Știrile zilei din sport
Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Superliga
04.07
Transferuri la FCSB Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Citește mai mult
Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Condamnați la închisoare  Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Diverse
04.07
Condamnați la închisoare Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Citește mai mult
Condamnați la închisoare  Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa!
Tenis
04.07
Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa!
Citește mai mult
Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa!
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 
Campionatul Mondial
02:12
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare
Citește mai mult
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:39
Transferuri la FCSB Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
02:12
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 
23:25
Decizie înainte de Mexic - Anglia Ce a hotărât FIFA, la mai puțin de 48 de ore până la disputarea partidei din optimile CM 2026
Decizie înainte de Mexic - Anglia  Ce a hotărât FIFA, la mai puțin de 48 de ore până la disputarea partidei din optimile CM 2026
22:53
Condamnați la închisoare Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Condamnați la închisoare  Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Top stiri
Ce i-a lipsit lui Dinamo  VIDEO. Cum puteau „câinii” să se lupte la titlu în sezonul trecut. Explicațiile lui Florentin Petre: „Dacă aveam asta...”
Superliga
04.07
Ce i-a lipsit lui Dinamo VIDEO. Cum puteau „câinii” să se lupte la titlu în sezonul trecut. Explicațiile lui Florentin Petre: „Dacă aveam asta...”
Citește mai mult
Ce i-a lipsit lui Dinamo  VIDEO. Cum puteau „câinii” să se lupte la titlu în sezonul trecut. Explicațiile lui Florentin Petre: „Dacă aveam asta...”
Decizie-șoc la Wimbledon! Serena și Venus Williams s-au retras de la turneul de dublu, după wild-card-ul primit: „Sunt profund îndurerată”
Tenis
04.07
Decizie-șoc la Wimbledon! Serena și Venus Williams s-au retras de la turneul de dublu, după wild-card-ul primit: „Sunt profund îndurerată”
Citește mai mult
Decizie-șoc la Wimbledon! Serena și Venus Williams s-au retras de la turneul de dublu, după wild-card-ul primit: „Sunt profund îndurerată”
Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului  printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor
Campionatul Mondial
04.07
Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor
Citește mai mult
Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului  printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
B365
03.07
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
Citește mai mult
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 20 rapid 17 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share