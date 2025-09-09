Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest
Ange Postecoglou este noul antrenor al celor de la Nottingham Forest/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Campionate

Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.09.2025, ora 18:09
alt-text Actualizat: 09.09.2025, ora 18:09
  • Ange Postecoglou (60 de ani) este noul antrenor al celor de la Nottingham Forest.
  • Managerul australian îl va înlocui pe portughezul Nuno Espirito Santo (51 de ani), cel care a fost demis de „pădurari” după doar trei etape de la startul noului sezon din Premier League.

Ange Postecoglou și-a găsit un nou angajament. Demis la începutul lunii iunie de Tottenham, la finele sezonului trecut, fostul antrenor al lui Radu Drăgușin se întoarce în Premier League.

Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro
Citește și
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro
Citește mai mult
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro

Ange Postecoglou, prezentat oficial de Nottingham Forest

Antrenorul de origine greacă a fost instalat pe banca celor de la Nottingham Forest, formație care l-a demis în noaptea de luni spre marți pe portughezul Nuno Espirito Santo.

„Nottingham Forest are plăcerea de a confirma numirea lui Ange Postecoglou în funcția de antrenor principal al echipei de seniori a clubului.

Postecoglou are o experiență de peste 25 de ani în management și ajunge la Trentside cu o experiență bogată în competiții și câștigarea de trofee la cel mai înalt nivel.

După ce s-a bucurat de sezoane foarte reușite cu Brisbane Roar și Yokohama F. Marinos, câștigând liga cu ambele cluburi, a fost numit antrenor al echipei Celtic în iunie 2021.

În urma unui mandat de succes la Glasgow, Postecoglou a câștigat dubla internă în primul său sezon în Scoția și tripla în al doilea an, ceea ce i-a adus o nominalizare la titlul de Antrenorul Anului FIFA în 2023.

Mutându-se în Anglia pentru a prelua conducerea echipei Tottenham Hotspur, care a terminat pe locul cinci în primul său sezon, Postecoglou a condus Spurs la primul trofeu important în 17 ani, câștigând Europa League în 2024/25 și a calificat-o în Liga Campionilor”, a anunțat Nottingham Forest pe Facebook.

Evangelos Marinakis: „Aducem la club un antrenor cu un palmares dovedit”

Patronul „pădurarilor” a oferit și el o primă reacție cu privire la numirea lui Postecoglou.

„Aducem la club un antrenor cu un palmares dovedit și constant în câștigarea trofeelor.

Experiența sa în antrenarea echipelor la cel mai înalt nivel, împreună cu dorința sa de a construi ceva special alături de noi la Forest îl fac o persoană fantastică care ne va ajuta în călătoria noastră să ne îndeplinim în mod constant toate ambițiile.

După promovarea în Premier League și după ce ne-am consolidat sezon după sezon pentru a ne asigura participarea în competițiile europene, acum trebuie să facem pasul potrivit pentru a concura cu cei mai buni și a lupta pentru trofee.

Ange are calitățile și experiența necesare pentru a face acest lucru și suntem încântați că ni se alătură în această călătorie ambițioasă” a spus Marinakis.

Ange Postecoglou va avea parte de un debut de foc pe banca celor de la Nottingham. Pentru „pădurari” urmează un duel cu Arsenal, chiar pe Emirates. Partida este programată sâmbătă, cu începere de la ora 14:30.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Nu a ales banii Fundașul care a refuzat milioanele din Arabia: „Ar trebui să joc 20 de ani la Atletico ca să câștig cât îmi oferea Al-Nassr”
Campionate
17:38
Nu a ales banii Fundașul care a refuzat milioanele din Arabia: „Ar trebui să joc 20 de ani la Atletico ca să câștig cât îmi oferea Al-Nassr”
Citește mai mult
Nu a ales banii Fundașul care a refuzat milioanele din Arabia: „Ar trebui să joc 20 de ani la Atletico ca să câștig cât îmi oferea Al-Nassr”
Planurile lui Mazilu Noul jucător de la Dinamo face dezvăluiri: „Nu mă așteptam să ajung în România” + Ce spune despre Kopic
Superliga
16:51
Planurile lui Mazilu Noul jucător de la Dinamo face dezvăluiri: „Nu mă așteptam să ajung în România” + Ce spune despre Kopic
Citește mai mult
Planurile lui Mazilu Noul jucător de la Dinamo face dezvăluiri: „Nu mă așteptam să ajung în România” + Ce spune despre Kopic

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Premier League tottenham Nottingham Forest nuno espirito santo ange postecoglou
Știrile zilei din sport
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
Nationala
09:44
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
Citește mai mult
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Nationala
09:38
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Citește mai mult
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Fanii nu-l mai vor pe Lucescu Suporterii au strigat „demisia!”: „Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație”
Nationala
08:56
Fanii nu-l mai vor pe Lucescu Suporterii au strigat „demisia!”: „Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație”
Citește mai mult
Fanii nu-l mai vor pe Lucescu Suporterii au strigat „demisia!”: „Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație”
 I-a cerut demisia lui Lucescu în direct  Mesaj la finalul meciului cu Cipru: „Gică Hagi, te așteptăm!”
Nationala
00:21
I-a cerut demisia lui Lucescu în direct Mesaj la finalul meciului cu Cipru: „Gică Hagi, te așteptăm!”
Citește mai mult
 I-a cerut demisia lui Lucescu în direct  Mesaj la finalul meciului cu Cipru: „Gică Hagi, te așteptăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:58
Probleme pentru FCSB Campioanei României i s-a accidentat unul dintre jucătorii de bază: „Îl doare când merge”
Probleme pentru FCSB Campioanei României i s-a accidentat unul dintre  jucătorii de bază: „Îl doare când merge”
09:38
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
09:44
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
10:30
„Am fi meritat victoria” Selecționerul Ciprului, nemulțumit de egalul cu România: „Am fost cea mai bună echipă”
„Am fi meritat victoria” Selecționerul Ciprului, nemulțumit de egalul cu România: „Am fost cea mai bună echipă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Top stiri din sport
Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21 , nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21
Nationala
00:56
Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21, nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21
Citește mai mult
Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21 , nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21
Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după  remiza din Cipru : „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu
Nationala
00:14
Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după remiza din Cipru: „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu
Citește mai mult
Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după  remiza din Cipru : „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu
Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru 
Campionatul Mondial
09.09
Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru
Citește mai mult
Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru 
Ronaldo, de record Cristiano, gol istoric marcat împotriva Ungariei.  Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz
Campionatul Mondial
00:07
Ronaldo, de record Cristiano, gol istoric marcat împotriva Ungariei. Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz
Citește mai mult
Ronaldo, de record Cristiano, gol istoric marcat împotriva Ungariei.  Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 12 rapid 14 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
10.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share