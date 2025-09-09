Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest

Ange Postecoglou (60 de ani) este noul antrenor al celor de la Nottingham Forest.

Managerul australian îl va înlocui pe portughezul Nuno Espirito Santo (51 de ani), cel care a fost demis de „pădurari” după doar trei etape de la startul noului sezon din Premier League.

Ange Postecoglou și-a găsit un nou angajament. Demis la începutul lunii iunie de Tottenham, la finele sezonului trecut, fostul antrenor al lui Radu Drăgușin se întoarce în Premier League.

Ange Postecoglou, prezentat oficial de Nottingham Forest

Antrenorul de origine greacă a fost instalat pe banca celor de la Nottingham Forest, formație care l-a demis în noaptea de luni spre marți pe portughezul Nuno Espirito Santo.

„Nottingham Forest are plăcerea de a confirma numirea lui Ange Postecoglou în funcția de antrenor principal al echipei de seniori a clubului.

Postecoglou are o experiență de peste 25 de ani în management și ajunge la Trentside cu o experiență bogată în competiții și câștigarea de trofee la cel mai înalt nivel.

După ce s-a bucurat de sezoane foarte reușite cu Brisbane Roar și Yokohama F. Marinos, câștigând liga cu ambele cluburi, a fost numit antrenor al echipei Celtic în iunie 2021.

În urma unui mandat de succes la Glasgow, Postecoglou a câștigat dubla internă în primul său sezon în Scoția și tripla în al doilea an, ceea ce i-a adus o nominalizare la titlul de Antrenorul Anului FIFA în 2023.

Mutându-se în Anglia pentru a prelua conducerea echipei Tottenham Hotspur, care a terminat pe locul cinci în primul său sezon, Postecoglou a condus Spurs la primul trofeu important în 17 ani, câștigând Europa League în 2024/25 și a calificat-o în Liga Campionilor” , a anunțat Nottingham Forest pe Facebook.

Evangelos Marinakis: „Aducem la club un antrenor cu un palmares dovedit”

Patronul „pădurarilor” a oferit și el o primă reacție cu privire la numirea lui Postecoglou.

„Aducem la club un antrenor cu un palmares dovedit și constant în câștigarea trofeelor.

Experiența sa în antrenarea echipelor la cel mai înalt nivel, împreună cu dorința sa de a construi ceva special alături de noi la Forest îl fac o persoană fantastică care ne va ajuta în călătoria noastră să ne îndeplinim în mod constant toate ambițiile.

După promovarea în Premier League și după ce ne-am consolidat sezon după sezon pentru a ne asigura participarea în competițiile europene, acum trebuie să facem pasul potrivit pentru a concura cu cei mai buni și a lupta pentru trofee.

Ange are calitățile și experiența necesare pentru a face acest lucru și suntem încântați că ni se alătură în această călătorie ambițioasă” a spus Marinakis.

Ange Postecoglou va avea parte de un debut de foc pe banca celor de la Nottingham. Pentru „pădurari” urmează un duel cu Arsenal, chiar pe Emirates. Partida este programată sâmbătă, cu începere de la ora 14:30.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport