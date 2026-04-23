Marie-Louise Eta (34 de ani) mai are patru meciuri pentru a menține Union Berlin în Bundesliga.

Ce spune antrenoarea despre misiunea sa, ce vrea să facă la Union, cum reacționează la atacurile online și ce crede despre interacțiunea cu jucătorii și jucătoarele.

Înaintea ei, nu a mai fost nicio femeie care să antreneze în cele mai importante cinci campionate europene ale fotbalului masculin.

Eta a debutat cu eșec la Union, dar are 6 puncte avans

Marie-Louise Eta, 34 de ani, este prima. Pe 11 aprilie, era încă antrenoare la juniorii U19 de la Union Berlin.

În acea zi, după ce l-a demis pe Steffen Baumgart, președintele Dirk Zingler a sunat-o să-i propună prima echipă, deocamdată interimar, până la finele sezonului. Și a acceptat.

Marie-Louise Eta, la primul meci ca antrenoare a lui Union Berlin: 1-2 cu Wolfsburg. Foto: Imago

Pe 12 aprilie, a fost prezentată, pe 18 a debutat în Bundesliga. Înfrângere acasă, 1-2 cu Wolfsburg.

Mai sunt patru etape, e pe locul 11, are șase puncte mai mult decât St. Pauli, aflată pe poziția de baraj, dar o așteaptă meciuri dificile:

RB Leipzig (d, 24 aprilie), FC Koln (a, 2 mai), Mainz (d, 10 mai) și Augsburg (a, 16 mai).

Prima e pe 3, a doua e o rivală în lupta pentru evitarea retrogradării.

Eta: „Doar stereotipuri”

Simte că președintele Zingler o susține total. „Crede că pot menține Union în Bundesliga. Nu sunt o șmecherie de PR”, a afirmat ea în interviul pentru The Guardian.

Pentru Eta, nu e o diferență între a pregăti jucători sau jucătoare. „Întrebarea pe care mi-o pun: «Ce are nevoie persoana din fața mea pentru a performa la maximum?»”. E aceeași întrebare în ambele cazuri.

„Discut cu individualități. Poți spune că femeile sunt mai sensibile sau că bărbații sunt mai vanitoși, dar acestea sunt stereotipuri”.

Sunt o mulțime de bărbați sensibili pe care a trebuit să-i iau în brațe. În schimb, sunt femei cărora, ca antrenor, trebuie să le dai un șut în fund. Marie-Louise Eta, antrenoare la Union Berlin

Nu o sperie atacurile online: „Privesc social media cu scepticism”

Numirea ei a fost întâmpinată cu un val de mesaje agresive pe social media. Nu o influențează.

„Fiecare are dreptul la propria opinie. De obicei, spune mai multe despre acea persoană decât despre mine.

Privesc rețelele de socializare cu scepticism. Indiferent de experiența mea, cred că este corect ca politicienii să vrea să le reglementeze. Eu însă nu citesc aceste mesaje”.

Sfaturi în timpul jocului pentru vicecăpitanul Rani Khedira. Foto: Imago

Eta: „Uneori, ușile sunt închise, dar există altele care pot fi deschise”

Marie-Louise se gândește în primul rând la ascensiunea ei în fotbal, chiar dacă „sunt conștientă ce înseamnă pentru societate prezența mea aici. Fie că îmi place, fie că nu, am o responsabilitate”.

Scopul meu principal nu a fost niciodată să consolidez rolul femeilor, am vrut întotdeauna să conving prin performanța mea. Vreau să fiu văzută ca antrenoare de fotbal. Marie-Louise Eta

În același timp, se bucură că deschide o cale nouă în sport: „Sunt fericită să inspir și alte persoane, mă bucur când primesc mesaje de la fete care se simt încurajate.

Vizibilitatea este importantă. Uneori, ușile sunt închise, dar există altele care pot fi deschise”.

În copilărie, am avut doar antrenori bărbați. Am fost neîncrezătoare când am avut prima mea antrenoare. Am crescut într-un domeniu dominat de bărbați Marie-Louise Eta

„Trebuie să creezi și ocazii de gol”. Model, Barcelona lui Guardiola

Ce vrea să schimbe acum la jocul echipei? Își amintește că Union a încheiat pe 4 sezonul 2022-2023, cu Urs Fischer antrenor, și că a participat anul următor în grupele Ligii Campionilor, luptând în fiecare meci, indiferent de numele adversarilor:

0-1 (d) și 2-3 (a) cu Real Madrid (ambele eșecuri în ultimele minute), 0-1 (a) și 1-1 (d) cu Napoli, 2-3 (a) și 1-1 (d) cu Braga.

„Punctul nostru forte în ultimii ani a fost stabilitatea defensivă. Dar trebuie să creezi și ocazii de gol pentru a câștiga”. Și are ca model Barcelona antrenată de Pep Guardiola, între 2008 și 2012.

În sporturile de performanță, toată lumea trebuie să-și demonstreze valoarea în fiecare zi. Cel mai mare critic al meu am fost întotdeauna eu însămi. Marie-Louise Eta

Debutul lui Marie-Louise Eta în Bundesliga

