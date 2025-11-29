Gest dezgustător în Europa League VIDEO. Fostul adversar al FCSB și-a bătut joc de malformația jucătorului de la VfB Stuttgart! Ce s-a întâmplat imediat după

Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart 0-4. Angelo Stiller (24 de ani), mijlocașul oaspeților, a fost ținta unor atacuri dezgustătoare din partea lui Victor Edvardsen (29 de ani).

Germanul suferă de o malformație din naștere, motiv pentru care nasul și gura sa au forme neobișnuite.

VfB Stuttgart s-a impus fără probleme, la Deventer, împotriva celor de la Go Ahead Eagles, 4-0, în etapa #5 din grupa XXL a Europa League.

Edvardsen, gest dezgustător

La scorul de 3-0 pentru germani, Victor Edvardsen l-a faultat pe Angelo Stiller și nu și-a putut stăpâni nervii. Jucătorul a făcut un gest jignitor la adresa fotbalistului lui Stuttgart.

Edvardsen a arătat ironic spre nas și spre gură, trimitere spre malformația lui Stiller.

Gestul lui Victor Edvarsen (FOTO: Captură - X @risingstarxi)

În acel moment, spiritele s-au încins. Jucătorii germani au sărit în apărarea lui Angelo Stiller și au creat un meleu.

„Centralul” Abdul Mohammed Al-Hakim l-a avertizat pe suedez cu un cartonaș galben.

Vrea să facă pe băiatul dur, dar trebuie să înțeleagă că e un model pentru copii, iar ce a făcut el se numește bullying. Este groaznic! Wesley Sneijder, fost internațional olandez

Victor Edvardsen și-a cerut iertare și a primit o amendă penibilă

La sfârșitul partidei, Victor Edvardsen s-a dus în vestiarul celor de la VfB Stuttgart pentru a-i cere iertare lui Angelo Stiller, conform bbc.com.

Suedezul și-a exprimat părerea de rău și la flash-interviu: „Aș dori să profit de această ocazie pentru a-mi cere scuze pentru comportamentul meu”, conform sursei menționate.

În ciuda scuzelor aduse, clubul Go Ahead Eagles nu a trecut cu vederea derapajul lui Victor Edvardsen și l-a amendat cu o sumă foarte mică, 500 de euro.

Banii vor fi donați către fondul de servicii sociale al clubului.

Suntem foarte dezamăgiți de comportamentul lui Victor și ne distanțăm de acesta. E bine că și-a cerut scuze după aceea, dar rămâne o pată asupra serii. Jan Willem van Dop, director general Go Ahead Eagles

Malformația de care suferă Angelo Stiller

Mijlocașul de 24 de ani al celor de la VfB Stuttgart suferă de despicătură labială, numită și „buză de iepure”.

Afecțiunea este malformație congenitală a buzei superioare care apare atunci când țesutul nu se contopește corect în timpul dezvoltării fetusului.

Aceasta se poate trata, în copilărie, prin intervenție chirurgicală.

Angelo Stiller FOTO Imago

