Adio trageri de timp Noua regulă care poate revoluționa fotbalul:  pedepse dure pentru jucătorii care simulează accidentări

Isco, îngrijiri medicale FOTO: IMAGO
29.11.2025, ora 20:28
  • FIFA dorește să modifice regulamentul pentru a pune capăt tragerilor de timp.
  • Forul internațional a prioritizat, în ultimii ani, creșterea timpului de joc efectiv în timpul partidelor.

Președintele Comisiei de Arbitraj a FIFA, Pierluigi Collina, a propus o nouă regulă pentru a opri fenomenul tragerilor de timp.

O nouă măsură împotriva tragerilor de timp

Regula propusă de italian presupune că un jucător care primește îngrijiri medicale este obligat să stea 2 minute în afara suprafeței de joc.

Astfel, simularea unei accidentări ar aduce un dezavantaj pentru echipa fotbalistului care recurge la acest tertip pentru a trage de timp, întrucât aceasta va fi obligată să evolueze două minute în inferioritate numerică.

De la această regulă vor face excepție portarii, întrucât aceștia sunt indispensabili pentru disputarea meciului.

Limită de timp pentru aruncările de la margine și auturile de poartă

Altă modificare probabilă e legată de aruncările de la margine și executarea auturilor de poartă.

Într-o încercare de a accelera jocul și a reduce pierderea de timp, regula celor 8 secunde, aplicată din vară la momentele când portarul ține mingea în mână (echipa adversă primește corner dacă goalkeeperul trage de timp), ar putea fi luată în calcul și în cazurile aruncărilor de la margine și executării auturilor de poartă.

Ce pedepse pot primi jucătorii care trag de timp:

  • Pierderea posesiei la aruncările de la margine. 
  • Corner împotriva celui care întârzie reluarea jocului de la 6 metri.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share