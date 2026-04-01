Olăroiu blochează Italia  Și ultima speranță a Squadrei Azzurra de a ajunge la Mondial a fost spulberată

Publicat: 01.04.2026, ora 20:37
Actualizat: 01.04.2026, ora 20:37
  • După ce Italia a ratat calificarea la Campionatul Mondial, fiind învinsă de Bosnia la baraj, scor 1-1 și 1-4 la penaltyuri, FIFA năruie și ultima speranță a Squadrei Azzurra de a ajunge la turneul nord-american.
  • Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Italia spera că va beneficia de un wild-card în cazul în care Iranul va boicota competiția din cauza războiului din Orientul Mijlociu, fiind cea mai bine cotată națională în clasamentul FIFA (locul 12) care nu s-a calificat.

Prezența naționalei Iranului la Campionatul Mondial rămâne incertă, după ce Ministerul Sportului a interzis deplasarea naționalei în țările considerate „ostile”.

În cazul în care Iranul va boicota competiția, naționala care îi va lua locul nu va fi Italia, ci o altă reprezentantă a Asiei, scrie onefootball.com.

Din moment ce Irak a obținut calificarea după 2-1 în barajul cu Bolivia, următoarea pe listă este selecționata din Emiratele Arabe Unite, reprezentativa antrenată de Cosmin Olăroiu, care fusese depășită de Irak în ultimul baraj al zonei Asia. A fost 1-1 și 1-2.

Astfel, Italia va rămâne acasă pentru al treilea Mondial consecutiv, în timp ce Emiratele Arabe Unite ar putea profita de situația din Iran pentru a juca pentru a doua oară în istorie la turneul final.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

