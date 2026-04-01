Olăroiu blochează Italia  Și ultima speranță a Squadrei Azzurra de a ajunge la Mondial a fost spulberată

- După ce Italia a ratat calificarea la Campionatul Mondial, fiind învinsă de Bosnia la baraj, scor 1-1 și 1-4 la penaltyuri, FIFA năruie și ultima speranță a Squadrei Azzurra de a ajunge la turneul nord-american.
- Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.
Italia spera că va beneficia de un wild-card în cazul în care Iranul va boicota competiția din cauza războiului din Orientul Mijlociu, fiind cea mai bine cotată națională în clasamentul FIFA (locul 12) care nu s-a calificat.
Olăroiu blochează Italia. Ultima speranță a Squadrei Azzura de a ajunge la Mondial a fost spulberată
Prezența naționalei Iranului la Campionatul Mondial rămâne incertă, după ce Ministerul Sportului a interzis deplasarea naționalei în țările considerate „ostile”.
În cazul în care Iranul va boicota competiția, naționala care îi va lua locul nu va fi Italia, ci o altă reprezentantă a Asiei, scrie onefootball.com.
Din moment ce Irak a obținut calificarea după 2-1 în barajul cu Bolivia, următoarea pe listă este selecționata din Emiratele Arabe Unite, reprezentativa antrenată de Cosmin Olăroiu, care fusese depășită de Irak în ultimul baraj al zonei Asia. A fost 1-1 și 1-2.
Astfel, Italia va rămâne acasă pentru al treilea Mondial consecutiv, în timp ce Emiratele Arabe Unite ar putea profita de situația din Iran pentru a juca pentru a doua oară în istorie la turneul final.
Grupele Mondialului 2026
|Grupa A
|Grupa B
|Grupa C
|Grupa D
|Mexic
|Canada
|Brazilia
|SUA
|Africa de Sud
|Bosnia
|Maroc
|Paraguay
|Coreea de Sud
|Qatar
|Haiti
|Australia
|Cehia
|Elveția
|Scoția
|Turcia
|Grupa E
|Grupa F
|Grupa G
|Grupa H
|Germania
|Olanda
|Belgia
|Spania
|Curacao
|Japonia
|Egipt
|Capul Verde
|Coasta de Fildeș
|Suedia
|Iran
|Arabia Saudită
|Ecuador
|Tunisia
|Noua Zeelandă
|Uruguay
|Grupa I
|Grupa J
|Grupa K
|Grupa L
|Franța
|Argentina
|Portugalia
|Anglia
|Senegal
|Algeria
|Congo
|Croația
|Irak
|Austria
|Uzbekistan
|Ghana
|Norvegia
|Iordania
|Columbia
|Panama