Avertismentul lui Mihai Stoica Oficialul FCSB pune tunurile pe FRF: „La națională nu există strategie! Ne ducem și mai jos, va fi rău!”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a criticat dur conducerea Federației Române de Fotbal (FRF), după ce naționala României a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Oficialul campioanei României consideră că forul condus de Răzvan Burleanu, aflat la al patrulea mandat, nu are o direcție clară în privința echipei naționale și a contestat modul în care este aplicată regula U21.

Mihai Stoica a pus tunurile pe FRF: „La echipa națională nu există strategie!”

„Am spus-o de multe ori și o repet de câte ori am ocazia: la echipa națională nu există strategie . Echipa națională e cea mai bună echipă de la momentul respectiv. Nu știm ce se va întâmpla în iunie, nici în iunie ce se va întâmpla în septembrie. E o chestie foarte clară.

N-avem un bazin foarte interesant pentru scouterii echipei naționale și e tragic ce vine din urmă. Cu toată regula asta care impune jucători care n-ar avea voie să joace nici măcar la Liga 2, dar sunt forțați să joace la Liga 1, să vedeți ce va veni.

Să vedeți cum arată generațiile următoare. Ne batem cu pumnul în piept că avem rezultate la juniori. Nu contează! Contează doar ca juniorii să promoveze la tineret, iar de la tineret la echipa mare. Eu spun că ne ducem și mai jos și va fi rău”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FOTO. Turcia - România 1-0

Întrebat care ar fi primele două măsuri pe care le-ar lua dacă s-ar afla în locul lui Răzvan Burleanu la conducerea FRF, Mihai Stoica a răspuns:

„Prima ar fi să-mi las contracandidatul să vorbească”, a spus oficialul roș-albaștrilor, cu trimitere la episodul din timpul alegerilor pentru șefia FRF, când s-a trecut peste discursul lui Ilie Drăgan, contracandidatul lui Răzvan Burleanu.

Ulterior, Mihai Stoica a spus că ar modifica modul de aplicare a regulii U21, o măsură pe care a criticat-o și în trecut.

Chiar dacă lumea o să spună că sunt subiectiv, n-aș renunța la regula U21, aș aplica-o altfel. Aș găsi un fond, eventual o parte importantă din drepturile TV. Aș păstra-o pentru cei care folosesc jucători U21, chiar dacă vor sau nu vor cluburile. E greu să-i amendezi pe ceilalți, dar aș merge și pe varianta asta dacă nu s-ar strânge suficienți bani. Dar n-aș obliga niciodată un club să folosească o echipă mai slabă. Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB

