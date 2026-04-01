Avertismentul lui Mihai Stoica Oficialul FCSB pune tunurile pe FRF: „La națională nu există strategie! Ne ducem și mai jos, va fi rău!"
Mihai Stoica FOTO: SportPictures
Superliga

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 20:44
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 20:45
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a criticat dur conducerea Federației Române de Fotbal (FRF), după ce naționala României a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Oficialul campioanei României consideră că forul condus de Răzvan Burleanu, aflat la al patrulea mandat, nu are o direcție clară în privința echipei naționale și a contestat modul în care este aplicată regula U21.

Mihai Stoica a pus tunurile pe FRF: „La echipa națională nu există strategie!”

„Am spus-o de multe ori și o repet de câte ori am ocazia: la echipa națională nu există strategie. Echipa națională e cea mai bună echipă de la momentul respectiv. Nu știm ce se va întâmpla în iunie, nici în iunie ce se va întâmpla în septembrie. E o chestie foarte clară.

N-avem un bazin foarte interesant pentru scouterii echipei naționale și e tragic ce vine din urmă. Cu toată regula asta care impune jucători care n-ar avea voie să joace nici măcar la Liga 2, dar sunt forțați să joace la Liga 1, să vedeți ce va veni.

Să vedeți cum arată generațiile următoare. Ne batem cu pumnul în piept că avem rezultate la juniori. Nu contează! Contează doar ca juniorii să promoveze la tineret, iar de la tineret la echipa mare. Eu spun că ne ducem și mai jos și va fi rău”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FOTO. Turcia - România 1-0

Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg

Galerie foto (77 imagini)

Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
+77 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat care ar fi primele două măsuri pe care le-ar lua dacă s-ar afla în locul lui Răzvan Burleanu la conducerea FRF, Mihai Stoica a răspuns:

Prima ar fi să-mi las contracandidatul să vorbească”, a spus oficialul roș-albaștrilor, cu trimitere la episodul din timpul alegerilor pentru șefia FRF, când s-a trecut peste discursul lui Ilie Drăgan, contracandidatul lui Răzvan Burleanu.

Ulterior, Mihai Stoica a spus că ar modifica modul de aplicare a regulii U21, o măsură pe care a criticat-o și în trecut.

Chiar dacă lumea o să spună că sunt subiectiv, n-aș renunța la regula U21, aș aplica-o altfel. Aș găsi un fond, eventual o parte importantă din drepturile TV. Aș păstra-o pentru cei care folosesc jucători U21, chiar dacă vor sau nu vor cluburile. E greu să-i amendezi pe ceilalți, dar aș merge și pe varianta asta dacă nu s-ar strânge suficienți bani. Dar n-aș obliga niciodată un club să folosească o echipă mai slabă. Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB

echipa nationala a romaniei FRF razvan burleanu fcsb romania u21
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share