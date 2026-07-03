Anglia revine la locul supliciului Azteca, stadionul care încă îi bântuie pe britanici după aproape 40 de ani
Celebra „Mână a lui Dumnezeu” nu va fi niciodată uitată de englezi
Campionatul Mondial

Anglia revine la locul supliciului Azteca, stadionul care încă îi bântuie pe britanici după aproape 40 de ani

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 11:22
  • De ce „Mâna lui Dumnezeu” încă apasă asupra unei generații care nici măcar nu era născută atunci
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Pentru fanii naționalei Angliei, stadionul Azteca din Mexico City nu este doar o arenă de fotbal, ci o cicatrice profundă care refuză să se vindece. La Cupa Mondială din 2026, sorții au decis ca britanicii să se întoarcă la locul faptei pentru un meci eliminatoriu din optimi de finală împotriva țării gazdă, Mexic!

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Meciul se va juca duminică (luni la 3 dimineața în România). Dincolo de miza sportivă uriașă, partida este dominată de umbra unui trecut încă nerezolvat.

Puține stadioane au schimbat istoria fotbalului. Azteca este unul dintre ele

Oricum, Estadio Azteca din Ciudad de Mexico e un adevărat personaj de basm în istoria Cupelor Mondiale. Aici, Pele și-a ridicat al treilea trofeu mondial în 1970, aici Diego Maradona a devenit nemuritor în 1986, iar în 2026 stadionul intră din nou în istorie, fiind primul din lume care găzduiește meciuri la trei ediții diferite ale Cupei Mondiale.

Pentru Anglia, care revine la „locul faptei”, momentul care sângerează încă e cel din '86. Sfertul de finală dintre Anglia și Argentina a intrat în folclorul universal prin cele două goluri de geniu, dar și de infamie, înscrise de Diego Armando Maradona.

Primul, marcat flagrant cu mâna peste portarul Peter Shilton, a fost botezat de legendarul decar drept „Mâna lui Dumnezeu”. Al doilea, o cursă galactică printre cinci fundași englezi, a rămas cunoscut printre admiratorii și dușmanii lui „D10s” în egală măsură drept „Golul Secolului”.

Nu trebuie să fii englez ca să simți acel moment. Îmi aduc aminte perfect acea Cupă Mondială. Două goluri împotriva Angliei: cel cu driblingul și celălalt… care astăzi, cu siguranță, nu ar mai fi fost validat Thomas Tuchel, selecționer Anglia

Într-o conferință de presă dinainte de plecarea spre capitala Mexicului, Tuchel a surprins, adoptând o poziție spiritual-optimistă. Germanul este convins că istoria datorează ceva Angliei pe acest gazon!

„Fotbalul ne va răsplăti. Ne vom lua revanșa. Karma se va întoarce pentru noi și vom schimba lucrurile pe Azteca. Este momentul ideal să facem pace cu acest stadion”, a spus neamțul care avea doar 12 ani la vremea celebrei partide.

Mexic are doar 8 înfrângeri în 150 de meciuri pe Azteca!

Optimismul lui Tuchel ar putea fi contrazis de realitatea din teren, care se anunță extrem de ostilă pentru selecționata Albionului. Nu doar că va înfrunta o echipă montată la maximum, ci și o întreagă națiune aflată în plină febră fotbalistică!

Mexicanii s-au calificat în optimi după o victorie entuziasmantă, 2-0 împotriva Ecuadorului, în timp ce Anglia s-a chinuit teribil în thrillerul contra congolezilor, 2-1. Iar statistica pe Azteca este de-a dreptul terifiantă pentru oaspeți.

Gazdele au disputat aproape 150 de meciuri pe această arenă istorică și a pierdut doar opt dintre ele în toată istoria, ultima înfrângere datând din septembrie 2013!

Acum, Mexicul, una dintre cele 3 gazde ale turneului final, e văzută ca având o defensivă de fier și un public care acționează ca un veritabil al 12-lea jucător. Fanii mexicani sunt cunoscuți și pentru tacticile de intimidare nocturnă, martori stând jucătorii Ecuadorului, privați de somn înaintea meciului direct, din cauza zgomotului din fața hotelului.

Întrebat despre asta, Tuchel a glumit strângând din umeri: „Ne așteptăm la orice. Poate o să ne luăm dopuri de urechi!”.

Altitudinea le provoacă deja amețeli englezilor!

Un alt inamic de care Anglia trebuie să se teamă e altitudinea. Stadionul Azteca se află la peste 2.200 de metri deasupra nivelului mării, față de doar 57 de metri, cât are Wembley!

La această înălțime, aerul rarefiat afectează dramatic rezistența fizică a jucătorilor, iar traiectoria mingii se schimbă considerabil, experții avertizând că balonul va zbura mai rapid și pe distanțe mai mari cu aproximativ 4-5 metri!

Recomandările medicale spun clar: fie mergi acolo cu 10 zile înainte pentru o aclimatizare completă, imposibil în cazul nostru, fie ajungi în ultimul moment. FIFA nu ne lasă să zburăm chiar în ziua meciului, așa că vom merge cu o seară înainte. E un compromis forțat și rămâne un dezavantaj uriaș pentru noi Thomas Tuchel

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