Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele

Fotbalul englez va renunța la minutele de reculegere pentru dezastre globale, după ce s-a constatat că astfel de gesturi și-au pierdut impactul.

Doar incidentele internaționale cu legături clare cu fotbalul vor justifica astfel de omagii în ligile engleze, după ce restul momentelor de reculegere erau considerate prea frecvente și inconsistente, conform dailymail.co.uk.

Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele care nu au legătură cu fotbalul

Minutele de reculegere sunt momente, înaintea unui meci, în care jucătorii, antrenorii, arbitrii și spectatorii păstrează un moment de tăcere ca omagiu după o tragedie, pentru a arăta respect față de victime.

În ultimii ani, în Anglia, s-au organizat astfel de momente pentru victimele cutremurului din Maroc sau pentru victimele inundațiilor din Libia.

Totuși, luna trecută, doar Manchester United, Manchester City, Bolton și Salford City au comemorat victimele atacului cu cuțitul dintr-o sinagogă.

Au existat cazuri în care minutul de reculegere a fost perturbat, ca în momentul în care fanii lui Crystal Palace nu au respectat momentul de reculegere pentru Diogo Jota, conform news.sky.com.

190 de meciuri a jucat Diogo Jota în Premier League, în care a reușit să marcheze 63 de goluri și să ofere 24 de pase decisive. Moartea fotbalistului, care a venit în urma unui accident de mașină, a fost un moment marcant pentru fotbalul englez. Jota a bifat prezențe pentru Liverpool și Wolverhampton

Astfel că, organismele de conducere ale fotbalului englez (The Football Association-FA, Premier League, şi English Football League-EFL) au decis să adopte o politică nouă conform căreia minutul de reculegere, iluminările simbolice (ex: arcul de la Wembley Stadium) şi alte gesturi similare nu vor mai fi aplicate pentru evenimente globale care nu au o legătură clară cu fotbalul , potrivit theguardian.com.

Structura emblematică de la Wembley a fost criticată de conducătorii evrei pentru presupusa lipsă de consecvență, după ce nu a fost iluminată în sprijinul Israelului, în urma atacurilor teroriste din 7 octombrie, deși fusese anterior iluminată în solidaritate cu Ucraina.

Tonight, we will be lighting the Wembley Arch to mark the one-year anniversary of Russia’s invasion of Ukraine.



Football stands with Ukraine. pic.twitter.com/Z0FObI5Odn — Wembley Stadium (@wembleystadium) February 24, 2023

Există și excepții de la regulă

Cluburile pot în continuare să decidă individual dacă organizează omagii, însă nu mai există o obligație de aplicare uniformă la nivelul întregii ligi.

Tradițiile sportive, precum „Remembrance Sunday” (ziua de comemorare a veteranilor de război), rămân neschimbate.

În cazul evenimentelor majore naționale, de exemplu decesul unui monarh, deciziile vor fi luate împreună cu guvernul.

În cazul stadionului Wembley, organizatorii evenimentelor care nu au legătură cu fotbalul vor avea mai multă flexibilitate. De exemplu, Coldplay a iluminat structura în galben pentru un concert.

Cu altă ocazie, a fost colorată în verde și alb, culorile Arabiei Saudite, înaintea meciului de box dintre Anthony Joshua și Daniel Dubois, în cadrul „Riyadh Season Card”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport