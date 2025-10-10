România-Moldova 2-1. Vadim Rață (32 de ani), mijlocașul oaspeților și al lui FC Argeș, își dorește ca naționala lui Mircea Lucescu (80 de ani) să se califice la Campionatul Mondial din 2026.

În amicalul de joi cu România, Vadim Rață a jucat 77 minute. Acesta a fost înlocuit cu Sergiu Plătică.

Golurile „tricolorilor” au fost marcate de Louis Munteanu (min.11) și Ianis Hagi (min. 44), în timp ce, în minutul 39, oaspeții au profitat de greșeala lui Ionuț Radu și au înscris.

România-Moldova 2-1 . Vadim Rață vrea România la Mondial: „Îi susțin”

Naționala lui Mircea Lucescu va întâlni Austria, duminică, un meci cu o miză extrem de importantă. Vadim Rață îi susține pe români:

„Zic că a fost un meci bun pentru ambele echipe, ţinând cont că au un meci important duminică, iar noi marți (n.r. - cu Estonia).

Mulţi jucători importanţi de-ai lor nu au mai jucat azi (n.r. - joi), e clar că mai au nevoie de timp, dar i-am văzut motivaţi şi că vor să marcheze.

Cu siguranţă îmi doresc să meargă România la Campionatul Mondial. Am fost la EURO în tribună cu Olanda, îi susţin ”, a spus Vadim Rață, potrivit orangesport.ro.

Mijlocașul Moldovei și al lui FC Argeș a vorbit și despre autogolul lui Ionuț Radu:

Nu ştiu dacă a fost fault la golul nostru, dar mi s-a părut că Daniel (n.r. - Dumbrăvanu) a jucat mingea şi că nu l-a lovit pe Radu. Cred că a fost OK Vadim Rață, jucător Moldova

Meciul dintre România și Austria va avea loc duminică, de la ora 21:45, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 6 (7-9) 5 5. San Marino 6 (1-28) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

