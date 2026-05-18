Antoine Griezmann (35 de ani) și-a cerut iertare în fața suporterilor lui Atletico Madrid, după ultimul meci de acasă al echipei din acest sezon.

Atacantul francez, care a bifat 500 de apariții în tricoul lui Atletico, a spus că plecarea sa la Barcelona din 2019 a fost „o greșeală”.

Momentul a venit după victoria cu 1-0 în fața Gironei, meci în care Griezmann a oferit pasa decisivă pentru golul lui Ademola Lookman.

„Este ceva foarte important pentru mine, știu că mulți dintre voi m-ați iertat deja, iar alții încă nu, dar vă cer din nou iertare. Nu mi-am dat seama de câtă afecțiune aveam parte aici. Eram foarte tânăr.

A fost o greșeală (n.r. - să plec la Barcelona), m-am răzgândit și am făcut tot ce am putut ca să revin și să ne bucurăm din nou de asta .

Îi mulțumesc și staff-ului tehnic, dar mai ales celui care a schimbat totul la acest club: domnul Diego Pablo Simeone. Datorită ție există atât de mult entuziasm, iar eu am devenit campion mondial și m-am simțit cel mai bun din lume.

Îți datorez mult și a fost o onoare să lupt pentru tine”, a spus fotbalistul, conform sports.yahoo.com.

212 goluri a marcat Griezmann pentru Atletico, fiind golgheterul all-time al clubului și al patrulea jucător din istorie la numărul de apariții. Fotbalistul este cotat în prezent la 10 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com, după ce în 2018 a atins cea mai mare valoare de piață din carieră: 180 de milioane de euro

Jucătorul în vârstă de 35 de ani, care este cel mai bun marcator din istoria clubului, a semnat în martie un contract cu echipa din MLS Orlando City, urmând să meargă în SUA în vară.

„Nu știu dacă eu sunt o legendă, dar tu, Koke, ești o legendă a acestui club. Soția mea, și ea. Îți mulțumesc că m-ai susținut în zilele grele și că mi-ai suportat furia după înfrângeri. Te iubesc.

Le mulțumesc și părinților mei, care m-au purtat prin toată Franța ca să joc fotbal. Datorită lor sunt aici și mă bucur de fotbal. Nu am reușit să aduc un titlu în campionat sau Liga Campionilor, dar această afecțiune înseamnă mai mult pentru mine.

O voi păstra cu mine tot restul drumului. Acum am încheiat. Tați, mame, unchi, mătuși, vă mulțumesc foarte mult că îi aduceți pe copii aici, ca să îi învățați că Atleti este cel mai bun din lume. Vă mulțumesc”, a mai spus fotbalistul.

Venit prima dată în 2014 și revenit ulterior după perioada petrecută la Barcelona, francezul a câștigat cu clubul madrilen Supercupa Spaniei în 2014, Europa League și Supercupa Europei în 2018, dar nu a reușit să obțină titlul La Liga sau trofeul Ligii Campionilor.

La Barcelona, Griezmann a bifat 102 meciuri, în care a înscris de 35 de ori și a oferit 17 pase decisive.

