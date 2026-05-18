Haos în Franța! FOTO. Suporterii lui Nantes au invadat terenul și s-au bătut cu polițiștii » La ultimul meci din carieră, antrenorul a izbucnit în lacrimi
Haos în Franța! FOTO. Suporterii lui Nantes au invadat terenul și s-au bătut cu polițiștii » La ultimul meci din carieră, antrenorul a izbucnit în lacrimi

alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 11:41
alt-text Actualizat: 18.05.2026, ora 11:41
  • Partida dintre Nantes și Toulouse, disputată duminică seară pe Stade de la Beaujoire, în ultima etapă din Ligue 1, a fost abandonată definitiv.
  • Suporterii echipei gazdă au pătruns pe teren și au aruncat fumigene și alte obiecte în zona careului.

Jocul a fost întrerupt în minutul 22, la scorul de 0-0, iar jucătorii celor două formații s-au retras imediat la vestiare.

Suporterii lui Nantes au invadat terenul în meciul cu Toulouse, iar meciul a fost abandonat

Totul a început din peluza Tribune Loire, când mai mulți ultrași ai lui Nantes au trecut de barierele de securitate, după o numărătoare pornită în tribună.

Contextul era deja unul extrem de tensionat. Nantes intrase în acest meci după ce retrogradarea în Ligue 2 fusese deja confirmată.

Forțele de ordine au fost nevoite să intervină pentru a restabili controlul.

Suporterii lui Nantes au invadat terenul în meciul cu Toulouse, iar meciul a fost abandonat. Foto: Captură „X", @Barras_LATAM
Decizia finală a fost anunțată după o reuniune între oficialii meciului, reprezentanții cluburilor și autoritățile locale.

Arbitra Stephanie Frappart și delegatul LFP au stabilit că partida nu va fi reluată.

„Aţi constatat, la fel ca noi, invadarea terenului de către suporteri, însoţită de focuri de artificii şi aruncarea de obiecte. Această situaţie a determinat retragerea oficialilor şi a celor două echipe în vestiare.

Decizia este de a opri definitiv meciul, la cererea prefectului, din motive de securitate”, a declarat arbitra, conform rmcsport.bfmtv.com.

Antrenorul lui Nantes a încercat să oprească haosul ca să poată continua ultimul meci din carieră

Unul dintre personajele serii a fost antrenorul lui Nantes, Vahid Halilhodzic, aflat la ultimul meci din carieră pe bancă. Bosniacul a revenit la Nantes în finalul sezonului, pentru a încerca salvarea echipei

Tehnicianul a încercat să oprească suporterii. Acesta a fost surprins încercând să se apropie de suporteri înainte de a fi oprit de oamenii de securitate.

Pe coridoarele de la vestiare, antrenorul părea vizibil tulburat, cu lacrimi în ochi. A reapărut la marginea terenului zece minute mai târziu, încercând să clarifice situația. „Nu are rost să mă duc să vorbesc cu ei?”, i-a întrebat pe câțiva agenți de securitate, care l-au descurajat să se apropie de ultrași. „E prea periculos”, i-au explicat aceștia. „Uite, se bat, nu te duce acolo. Sunt niște nebuni.”

Vahid Halilhodzic, ținut de agenții de securitate. Foto: rmcsport.bfmtv.com

În timp ce fanii continuau să arunce scaune, pahare și tot felul de proiectile către forțele de ordine, franco-bosniacul a rămas impasibil. „Știu ce înseamnă un război, asta nu e nimic”, a declarat el înainte de a cere unui operator de cameră de televiziune să se îndepărteze. Cu toate acestea, a urmat instrucțiunile, observând de la distanță ciocnirile din tribune.

Vahid Halilhodzic, în lacrimi după invazia suporterilor, care a dus la oprirea partidei. Foto: rmcsport.bfmtv.com
Vahid Halilhodzic, în lacrimi după invazia suporterilor, care a dus la oprirea partidei. Foto: rmcsport.bfmtv.com

Născut în Jablanica, Iugoslavia, Vahid Halilhodzic a aflat ce înseamnă războiul în Bosnia, la începutul anilor 1990. El a dezvăluit că toate bunurile sale au fost distruse într-o singură zi. „Tot ce am făcut în timpul acelui război este mândria mea cea mai mare”, a declarat el într-un interviu acordat în 2003 ziarului Le Parisien. „Mi-am ajutat compatrioții. Mi-am riscat viața. Mă întreb cum am supraviețuit acelui război.”

Nantes, care va evolua în Ligue 2 în stagiunea următoare, riscă să sancțiuni dure după haosul provocat de fani în ultimul meci disputat în prima ligă.

