Barcelona, din nou acasă FOTO+VIDEO: Catalanii au efectuat primul antrenament pe Camp Nou » Câți suporteri au asistat +18 foto
Spotify Camp Nou foto: IMAGO
Barcelona, din nou acasă FOTO+VIDEO: Catalanii au efectuat primul antrenament pe Camp Nou » Câți suporteri au asistat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.11.2025, ora 16:53
alt-text Actualizat: 07.11.2025, ora 16:53
  • Barcelona s-a antrenat astăzi pentru prima dată pe nou arenă Spotify Camp Nou.
  • Antrenamentul a fost deschis suporterilor care s-au adunat în număr foarte mare pentru a vedea starurile catalanilor în acțiune.

Jucătorii Barcelonei și suporterii clubului s-au bucurat de prima experiență pe noul stadion, a cărui deschidere a fost așteptată cu nerăbdare.

Barcelona a efectuat primul antrenament pe noul Spotify Camp Nou

La 11:00, ora locală, catalanii au intrat pe noua arenă pentru primul antrenament, iar fanii s-au adunat în număr mare încă de la 09:30.

Jucătorii s-au bucurat de această experiență, în care toate cele 23.000 de locuri disponibile au fost ocupate, potrivit mundodeportivo.com.

  • Când va fi finalizat, Camp Nou va avea 105.000 de locuri.

Momentul a fost unul special atât pentru jucătorii mai vechi ai catalanilor sau pentru cei crescuți în „La Masia”, dar mai ales pentru cei noi, precum Szczesny sau Rashford, care au mai venit pe Camp Nou doar ca adversari.

Inclusiv antrenorul Hansi Flick a pășit pentru prima dată pe legendara arenă.

Barcelona s-a antrenat pe Camp Nou (foto: Imago)
Barcelona s-a antrenat pe Camp Nou (foto: Imago)

Galerie foto (18 imagini)

Barcelona s-a antrenat pe Camp Nou (foto: Imago) Barcelona s-a antrenat pe Camp Nou (foto: Imago) Barcelona s-a antrenat pe Camp Nou (foto: Imago) Barcelona s-a antrenat pe Camp Nou (foto: Imago) Barcelona s-a antrenat pe Camp Nou (foto: Imago)
+18 Foto
Primul meci oficial al catalanilor pe noul Camp Nou va fi pe 22 noiembrie, contra celor de la Athletic Bilbao, de la 17:15, iar numărul de suporteri nu va depăși 23.000, la fel ca la antrenament, acesta fiind numărul maxim pentru care clubul a primit aprobare.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

suporteri barcelona ANTRENAMENT Camp Nou hansi flick
