Revenire surpriză la Rapid Un singur obstacol  mai poate bloca transferul
Rareș Ilie (centru)/ Foto: IMAGO
Superliga

Revenire surpriză la Rapid Un singur obstacol mai poate bloca transferul

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 19:06
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 19:08
  • Rareș Ilie (23 de ani) ar fi ajuns la un acord cu Rapid, însă revenirea sa în Giulești ar depinde de negocierile clubului cu Nice.
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În vara anului 2022, Nice le plătea celor de la Rapid suma de 4 milioane de euro pentru transferul lui Rareș Ilie.

Internaționalul român a bifat doar 10 meciuri pentru francezi, fiind mai mult împrumutat la Maccabi Tel-Aviv (Israel), Lausanne (Elveția), Catanzaro și Empoli (Italia).

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Rareș Ilie ar fi ajuns la un acord cu Rapid. Nice, singurul obstacol din spatele mutării

Ilie și-ar fi dat acordul să revină la Rapid, însă ultimul cuvânt de spus îl va avea Nice, formație cu care fotbalistul mai are contract până în vara lui 2027.

Rareș Ilie/ Foto: sportpictures.eu Rareș Ilie/ Foto: sportpictures.eu
Rareș Ilie/ Foto: sportpictures.eu

Formația din Hexagon ar dori să-l vândă definitiv pe fostul internațional de tineret, în timp ce oficialii din Giulești preferă varianta unui împrumut, evitând o investiție financiară majoră în actuala perioadă de mercato, scrie gsp.ro.

60 de meciuri
a disputat Rareș Ilie în tricoul Rapidului, în perioada 2019 - 2022. A marcat 9 goluri și a oferit 16 pase decisive. Este cotat la 1.200.000 de euro, potrivit transfermarkt.ro

Victor Angelescu: „L-am dori oricând”

În urmă cu câteva zile, președintele Rapidului recunoștea interesul pentru Rareș Ilie.

„Pe Rareş Ilie l-am dori oricând, că a arătat bine la Rapid la o vârstă fragedă. A fost barajul celor de la Nice şi vom avea discuţii. Contează ce doreşte Nice cu jucătorul.

L-am avut de la juniori, Pancu l-a antrenat la U21, eu am o relaţie foarte bună cu părinţii lui şi-l dorim mult că e un produs al Rapidului.

Sunt convins că Rareş şi-ar dori să joace din nou la Rapid. L-am dori pe Rareş Ilie dacă doreşte să se întoarcă”, declara Angelescu la Prima Sport.

Până în acest moment, Rapid a oficilizat două mutări în perioada de mercato din vară. Este vorba de Vladan Bubanja (27 de ani) și Mohammed Kamara (28 de ani).

La capitolul plecări, giuleștenii s-au despărțit de Leo Bolgado, Daniel Paraschiv, Elvir Koljic și Diogo Mendes.

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