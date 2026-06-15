Revenire surpriză la Rapid Un singur obstacol  mai poate bloca transferul

Rareș Ilie (23 de ani) ar fi ajuns la un acord cu Rapid, însă revenirea sa în Giulești ar depinde de negocierile clubului cu Nice.

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În vara anului 2022, Nice le plătea celor de la Rapid suma de 4 milioane de euro pentru transferul lui Rareș Ilie.

Internaționalul român a bifat doar 10 meciuri pentru francezi, fiind mai mult împrumutat la Maccabi Tel-Aviv (Israel), Lausanne (Elveția), Catanzaro și Empoli (Italia).

Rareș Ilie ar fi ajuns la un acord cu Rapid. Nice, singurul obstacol din spatele mutării

Ilie și-ar fi dat acordul să revină la Rapid, însă ultimul cuvânt de spus îl va avea Nice, formație cu care fotbalistul mai are contract până în vara lui 2027.

Rareș Ilie/ Foto: sportpictures.eu

Formația din Hexagon ar dori să-l vândă definitiv pe fostul internațional de tineret, în timp ce oficialii din Giulești preferă varianta unui împrumut, evitând o investiție financiară majoră în actuala perioadă de mercato, scrie gsp.ro.

60 de meciuri a disputat Rareș Ilie în tricoul Rapidului, în perioada 2019 - 2022. A marcat 9 goluri și a oferit 16 pase decisive. Este cotat la 1.200.000 de euro, potrivit transfermarkt.ro

Victor Angelescu: „ L-am dori oricând”

În urmă cu câteva zile, președintele Rapidului recunoștea interesul pentru Rareș Ilie.

„Pe Rareş Ilie l-am dori oricând, că a arătat bine la Rapid la o vârstă fragedă. A fost barajul celor de la Nice şi vom avea discuţii. Contează ce doreşte Nice cu jucătorul.

L-am avut de la juniori, Pancu l-a antrenat la U21, eu am o relaţie foarte bună cu părinţii lui şi-l dorim mult că e un produs al Rapidului.

Sunt convins că Rareş şi-ar dori să joace din nou la Rapid. L-am dori pe Rareş Ilie dacă doreşte să se întoarcă”, declara Angelescu la Prima Sport.

Până în acest moment, Rapid a oficilizat două mutări în perioada de mercato din vară. Este vorba de Vladan Bubanja (27 de ani) și Mohammed Kamara (28 de ani).

La capitolul plecări, giuleștenii s-au despărțit de Leo Bolgado, Daniel Paraschiv, Elvir Koljic și Diogo Mendes.

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