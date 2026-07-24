Alashkert - CFR Cluj 1-1. Antonio Folha (55 de ani), antrenorul ardelenilor, nu a avut foarte multe de spus după remiza echipei sale în prima manșă a „dublei” din turul 2 din Conference League.

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Formația din Armenia a fost cea care a deschis scorul, în minutul 35, grație golului lui Rafael Jesus.

CFR Cluj a restabilit egalitatea imediat după pauză, prin Șfaiț, dar nu a mai putut înscrie după, iar meciul s-a terminat la egalitate.

Alashkert - CFR Cluj 1-1 . Antonio Folha, scurt și la obiect după meci

Antonio Folha a petrecut aproape un minut și jumătate la conferința de presă de la finalul meciului, în care a declarat:

„Cred că am făcut un meci bun și consider că am obținut un rezultat pozitiv. Așa cum am spus înaintea partidei, am înfruntat un adversar foarte dificil.

A fost un meci complicat, dar eu cred că am jucat bine.

În a doua repriză am controlat mai mult jocul, ei nu au avut deloc ocazii, așa că, la modul general, cred că a fost un meci bun”, a declarat antrenorul celor de la CFR Cluj.

Returul este programat joia viitoare, în Gruia, cu începere de la ora 21:30.

Dacă va trece de Alashkert, atunci CFR Cluj va juca în turul 3 preliminar din Conference League cu pierzătoarea „dublei” dintre Tromso (Norvegia) și FC Hradec Kralove (Cehia).

Momentan, pentru ardeleni urmează duelul de luni cu nou-promovata FC Voluntari, de la ora 18:30, din cadrul etapei a doua din Liga 1.

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