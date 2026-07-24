Momente grele pentru Ianis Zicu Tragediile din ultima lună l-au afectat enorm pe fostul dinamovist: „Ceva ce nu pot să descriu”

Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul lui Metaloglobus și fost jucător al lui Dinamo, a trecut prin momente dificile în ultima lună: trei foști coechipieri au decedat în floarea vârstei.

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Totul a început cu decesul lui Radu Mărginean, la sfârșitul lunii iunie. După aproape două săptămâni, Gabi Mureșan și-a pierdut viața după ce s-a înecat într-un lac din județul Mureș.

Ulterior s-a descoperit că George Blay, fostul fundaș al lui Dinamo, a murit la vârsta de 45 de ani.

Momentele dificile prin care a trecut Ianis Zicu: „Mi se face pielea de găină pentru că e mult prea devreme”

Ianis Zicu a fost coleg de cameră cu Radu Mărginean la naționala U21, coechipier la ASA Târgu Mureș cu Gabi Mureșan și la Dinamo cu George Blay.

„Din păcate, sunt singurele lucruri despre fotbal pe care le-am spus în ultimul timp.

Trei situații delicate cu Mărginean, fostul meu coleg de cameră, Gabi Mureșan, prietenul meu, și acum situația cu George Blay, care era un băiat extraordinar.

Și nu e doar că după ce se duce o persoană oamenii vorbesc doar de bine. El (n.r. Blay), Mureșan și Mărginean sunt 3 oameni de care poți să vorbești de bine oricând, nu doar după ce au plecat.

George era de o bunătate fantastică și un prieten pentru tot vestiarul de la Dinamo. Nu avea răutate în el sau lucruri negative, să îl facă neplăcut.

Din păcate, e dureros pentru noi, cei care rămânem în urmă și trăim cu tristețe. Nu sunt multe lucruri de spus, dar sper că familia va putea trece peste acest moment și Dumnezeu să le dea putere, iar noi să ne rugăm pentru ei.

Mi se face pielea de găină pentru că e mult prea devreme. Toți ne ducem, dar nu la 45 de ani, când poți trăi liniștit până la 80 de ani. Chiar e ceva ce nu pot să descriu, asta e viața”, a declarat Ianis Zicu, conform fanatik.ro.

E greu să vorbesc despre Blay, când mă gândesc că nu mai e. Chiar e complicat. Rămâne prietenia noastră și zâmbetul pe care îl avea în fiecare moment. Eu nu l-am văzut niciodată supărat cât a fost la Dinamo. Dumnezeu să-l odihnească! Ianis Zicu

Radu Mărginean, fost fotbalist la UTA, FC Bihor, CFR Cluj și Gloria Bistrița, a decedat la vârsta de 43 de ani.

Gabi Mureșan, fost internațional român și jucător la CFR Cluj, a decedat la vârsta de 44 de ani.

George Blay, fostul fundaș al lui Dinamo și internațional al Ghanei, a murit la vârsta de 45 de ani.

George Blay a câștigat titlul cu Dinamo în 2007

Fundașul dreapta a ajuns în Ștefan cel Mare în 2006 și a făcut parte din echipa care a câștigat titlul de campioană în sezonul 2006-2007, ultimul cucerit de club până în prezent.

În total, ghanezul a adunat peste 80 de apariții pentru formația bucureșteană.

Blay a mai evoluat în România pentru Internațional Curtea de Argeș și Unirea Urziceni.

Mircea Rednic, alături de George Blay, la meciul Dinamo București - FC Vaslui, scor 0-0, din Liga 1. Foto: Sportpictures

O parte importantă a carierei sale s-a desfășurat însă în Belgia. A jucat pentru Standard Liege, KV Mechelen și La Louviere, iar ultima echipă din cariera sa a fost Royal Antwerp.

George Blay a îmbrăcat și tricoul primei reprezentative a Ghanei. A strâns șapte selecții și a marcat un gol, fiind prezent inclusiv la Cupa Africii pe Națiuni din 2002.

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