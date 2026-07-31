„Am știut să profităm” Antonio Folha, după ce a aflat că doar CFR s-a calificat :„Nu mă voi bucura”
Antonio Folha. Foto: Sportpictures
Conference League

„Am știut să profităm” Antonio Folha, după ce a aflat că doar CFR s-a calificat:„Nu mă voi bucura”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 00:16
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 00:16
  • Antonio Folha (55 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale după victoria cu Alashkert, scor 3-0, în returul turului al doilea preliminar din Conference League.
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Ardelenii s-au calificat cu 4-1 la general, după ce prima manșă din Armenia se încheiase la egalitate, scor 1-1.

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CFR Cluj - Alashkert 3-0. Antonio Folha, după victoria clară din Conference League: „Am știut să profităm”

„Știam că va fi un meci dificil. Adversarul are multă calitate, dar cred că echipa noastră a făcut un meci foarte bun și a meritat această victorie.

Uneori nu este ușor să joci împotriva unei echipe aflate în inferioritate numerică. Am spus asta și după meciul trecut.

Cel mai important a fost că echipa a avut capacitatea de a respecta planul de joc. Să joci împotriva a 11 sau a 10 oameni face parte din fotbal, iar noi am știut să profităm de superioritatea numerică. Felicitări echipei.

Sunt foarte mulțumit. Este al doilea meci consecutiv în care nu am primit gol, iar acest lucru este foarte important pentru echipă. În plus, am marcat multe goluri. Cred că echipa a înțeles ceea ce ne dorim, iar acum arată acest lucru pe teren, cu mult caracter și atitudine”, a declarat Antonio Folha, la Digi Sport, după meci.

Felicitări echipei, pentru că a făcut un meci foarte bun. Felicitări oamenilor care au venit la stadion și ne-au susținut necondiționat. Felicitări întregului staff și tuturor celor care lucrează în cadrul clubului, fără excepție, pentru că muncesc foarte bine în fiecare zi și dau dovadă de multă dedicare Antonio Folha, antrenor CFR Cluj

CFR Cluj o va întâlni pe Tromso în următoarea rundă europeană, însă Folha nu vrea să discute încă despre confruntarea cu norvegienii.

„Mai întâi avem meciul cu Rapid (n.r. - pe 2 august). Trebuie să ne odihnim bine, iar apoi ne vom gândi la acea partidă.

Cu siguranță va fi și ea dificilă, dar, deocamdată, trebuie să ne concentrăm asupra următorului meci”, a spus acesta.

  • Meciurile vor avea loc pe 6, acasă, respectiv 13 august, în deplasare.

Ce spune Folha despre echipele românești eliminate: „Nu mă voi bucura”

CFR Cluj a fost singura reprezentantă a României care a obținut calificarea în seara de joi. FCSB și U Cluj au fost eliminate din Conference League, după înfrângerile suferite în retururile cu Auda și Brann.

„Îmi pare rău, pentru că mi-am dorit ca și celelalte echipe să câștige. Este bine pentru fotbalul românesc, este important să acumulăm puncte.

Nu s-a întâmplat, iar acest lucru nu mă bucură, pentru că îmi doresc ca fotbalul românesc să evolueze și să aibă o putere financiară mai mare, pentru ca nivelul campionatului să crească.

Nu mă voi bucura niciodată de rezultatele negative ale celorlalte echipe”, a încheiat Folha.

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