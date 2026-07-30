Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a reacționat după eliminarea din Conference League, venită în urma înfrângerii cu Brann, scor 1-3, în returul de la Bergen.

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„Studenții” au părăsit competiția cu 3-5 la general, după remiza din prima manșă, scor 2-2.

Concluziile lui Cristiano Bergodi după eșecul cu Brann: „Ieșim fără să ne facem de râs”

Tehnicianul italian a transmis că U Cluj a avut o prestație demnă, chiar dacă a fost eliminată din competiție.

„Nu există să pierdem tot și să câștigăm tot. Echipa mi-a plăcut, mai ales în prima repriză. A fost un meci echilibrat. S-au pierdut speranțele după al treilea gol marcat de ei. Mi-a plăcut mai mult echipa de astăzi decât în tur, când am jucat doar în ultimele 20 de minute.

Nu le-am zis nimic băieților. Toți sunt dezamăgiți, dezamăgirea e mare, dar ieșim din această competiție fără să ne facem de râs. Am luptat, am încercat să facem totul și cred că și echipa trebuie îmbunătățită pentru campionat.

Am reușit să ținem de rezultat până la un moment dat, dar nu suficient. Nu vreau acum să comentez despre lot. Eu zic că trebuie îmbunătățit, dar, dacă altcineva are altă idee, eu sunt deschis la discuții, cu conducerea, cu oricine”, a declarat Cristiano Bergodi la conferința de presă.

Bergodi, despre posibilul transfer al lui Lukic

Antrenorul a vorbit și despre viitorul lui Jovo Lukic. Atacantul bosniac a înscris atât în partida tur, cât și în returul cu Brann.

„Lukic... Are nevoie de timp. E un jucător care a avut deja oferte. Dacă vrea să plece, nu putem să ne opunem. E viața lui, cariera lui. Să ții un jucător care are ofertă nu mi se pare... Trebuie făcut ceva cu el.

Eu zic că, în fotbalul românesc și pentru U Cluj, sunt bani buni și trebuie să-i dai drumul jucătorului”, a continuat Bergodi.

Totuși, Bergodi a avertizat că U Cluj are nevoie de un înlocuitor pentru Lukic, în cazul în care atacantul va pleca. Italianul a amintit de o situație întâlnită în perioada în care o antrena pe Rapid.

Când a fost cu Dugandzic la Rapid, a ieșit după meciul cu Craiova și a intrat Rrahmani, a dat două goluri. Dugandzic a venit și a spus că merge în Arabia. I-am zis: «Du-te!». E cariera lui, dar în spatele lui era Rrahmani! Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

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