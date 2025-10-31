Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale 
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale

Publicat: 31.10.2025, ora 10:48
  • World Athletics a anunțat că doi angajați și un consultant extern au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile organizației în ultimii ani.

Forul internațional a precizat că furtul a fost identificat în timpul primului audit anual sub noua conducere financiară, ceea ce a declanșat o anchetă internă care a dus la rezilierea contractelor și la sesizarea autorităților.

Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile World Athletics

Site-ul 3Wiresports, condus de jurnalistul Alan Abrahamson, expert în Jocurile Olimpice, a identificat persoanele implicate ca fiind fostul director operațional Vineesh Kochhar și fostul director de difuzare James Lord, consultantul neavând atribuții manageriale, conform reuters.com.

World Athletics a deschis o anchetă internă. Unul dintre angajați plecase deja din organizație înainte ca implicarea sa să fie descoperită.

După ancheta forului internațional au fost reziliate și contractele celor doi angajați rămași.

51 de milioane de euro
au fost veniturile World Athletics anul trecut, în creștere cu 10,5% față de anul precedent, arată raportul anual publicat luna trecută, conform sursei citate

Președintele World Athletics: „Organizațiile mușamalizează astfel de incidente. Noi nu!”

Sebastian Coe, președintele World Athletics, afirmă că furturile sunt frecvente în multe organizații, însă forul va lua măsuri pentru a recupera fondurile.

„Din păcate, furturile au loc în organizații din întreaga lume și în toate sectoarele industriei, la diferite niveluri.

Cel mai important este să le identificăm, să analizăm cum au fost posibile și apoi să introducem noi proceduri și controale pentru a ne asigura că nu se vor repeta.

De asemenea, suntem hotărâți să recuperăm orice fonduri putem, folosind toată puterea legii.

Prea multe organizații mușamalizează astfel de incidente, reziliind contracte cu informații limitate, ceea ce le permite autorilor să își continue fraudele și furturile în alte organizații.

Noi nu suntem acest tip de organizație”, a declarat Sebastian Coe, conform comunicatului emis de federație.

Ne-am construit o reputație solidă pentru un bun management, transparență și pentru apărarea a ceea ce este corect, chiar dacă uneori este puțin inconfortabil. Aceasta situație este inconfortabilă, dar este important să facem ceea ce este corect. Sebastian Coe

World Athletics a cerut un audit financiar independent pentru a completa ancheta internă, dar nu au fost descoperite alte activități frauduloase, potrivit comunicatului emis.

