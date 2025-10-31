„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Caroline Wozniacki, la ultimul său meci, pierdut în fața lui Beatriz Haddad Maia, în turul 4 la US Open 2024 Foto: Imago
„M-a hărțuit 20 de ani" Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez

  • Caroline Wozniacki, 35 de ani, care nu a anunțat dacă va mai reveni pe teren, a fost criticată de un analist sportiv scandinav. Jucătoarea daneză i-a răspuns dur fostului tenisman.

Caroline Wozniacki are 35 de ani și, teoretic, mai poate juca în turneele profesioniste.

Ultimul meci al lui Wozniacki: la US Open 2024

Daneza care a cucerit unicul trofeu de Mare Șlem la Australian Open 2018 (7-6, 3-6, 6-4 cu Simona Halep în finală) s-a retras în 2020, apoi a revenit surprinzător în 2023.

La începutul toamnei lui 2024, fostul număr 1 mondial s-a oprit iar, însă de atunci nu a mai spus nimic despre finalul carierei.

Ultimul meci rămâne cel de la US Open, anul trecut, 2-6, 6-3, 3-6 în turul 4 cu brazilianca Beatriz Haddad Maia.

Bastiansen, despre Wozniacki: „Ar fi o parodie, ceva total neserios”

În Danemarca, e criticată de compatrioți tocmai pentru că lasă să planeze această incertudine asupra carierei: este sau nu retrasă?

„Nu înțeleg de ce nu anunță odată retragerea. De ce să nu o facă?”, a declarat pentru cotidianul local BT fostul jucător Peter Bastiansen, 63 de ani, devenit de mult timp analist sportiv.

Verdictul lui e aspru, malițios: „Nu se va mai întoarce niciodată la tenisul de nivel înalt. Corabia a plecat. De ce nu spune pur și simplu?

Nu e nimic greșit sau nefiresc. Toate marile vedete din sport fac astfel de anunțuri, de aceea nu înțeleg”.

O să cad de pe scaun dacă se declară pregătită pentru Australian Open, în ianuarie. Ar fi o parodie, ceva total neserios. De ce s-ar obosi organizatorii să-i ofere un wildcard? Peter Bastiansen, analist de tenis danez

Wozniacki, răspuns pentru Bastiansen: „Ești un clovn!”

Declarație care a afectat-o pe Wozniacki, jucătoarea reacționând vehement pe InstaStory.

„M-a hărțuit 20 de ani, m-a atacat în presă, vorbind despre lucruri pe care nu le înțelege”, a comentat nordica.

Peter, ești un clovn! Ca așa-zis „expert în tenis”, ar trebui să cunoști regulile. Poate fi greu să le respecți când tu nu ai jucat niciodată la un nivel înalt Caroline Wozniacki, jucătoare daneză

Scandinava a mai spus: „Am un clasament înghețat, numărul 71 mondial (n.r. pe site-ul WTA e trecută ca „inactivă”), ceea ce înseamnă că nu am nevoie de wildcarduri pentru a participa la turneele mari.

După mulți ani de tenis la cel mai înalt nivel, am dreptul să fac ce e mai bine pentru familia mea”.

A criticat presa daneză: „Nu înțeleg de ce TV2, BT și alte instituții media folosesc în continuare citatele lui Bastiansen când există mulți experți mai buni în Danemarca”.

