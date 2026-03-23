Mai tare decât a lui Șumudică! FOTO: Alvaro Arbeloa a făcut senzație la Real Madrid - Atletico. Geaca pe care a purtat-o costă 3.900 de euro!

Alvaro Arbeloa (43 de ani) a atras atenția prin ținuta purtată la meciul din etapa 29 din La Liga.

Real Madrid s-a impus în derby-ul cu Atletico Madrid, scor 3-2, după un meci spectaculos, care n-a fost lipsit însă de controverse.

Tehnicianul madrilen a apărut cu o geacă spectaculoasă, care nu a trecut neobservată.

Arbeloa, geacă de 3.900 de euro la Real - Atletico Madrid

Piesa vestimentară e o creație a brandului Louis Vuitton și e confecționată din materiale premium: 50% piele de miel și 50% poliamidă (nailon tehnic). E, practic, un mix între geacă sport și piesă de lux din piele, iar prețul ei e de 3.900 de euro!

„Această geacă în nuanță de bleumarin închis oferă o interpretare luxoasă a unei siluete casual, cu inserții sportive din piele Napa și piele de căprioară cu imprimeu Monogram în relief, care pun în valoare suprafața din nailon tehnic. Datorită jocului sofisticat de texturi, această piesă atemporală și contemporană, ideală pentru perioada de tranziție, se asortează ușor cu ținutele de zi cu zi”, e descrierea de pe site-ul oficial Louis Vuitton a piesei alese de Arbeloa.

Real Madrid are un parteneriat cu Louis Vuitton semnat în iunie 2025.

În România, antrenorul Marius Șumudică s-a afișat, de-a lungul ultimilor ani, în geci de mii de euro:

un Burberry de 1.800 de euro

un Balmain Monogram-print în valoare de 2.700 de euro

