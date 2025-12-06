Iertați, dar suspendați drastic Arbitrii excluși  după un meci caritabil au fost  reprimiți în activitate, dar cu sancțiuni severe

Cei doi arbitri constănțeni, excluși după ce au oficiat la un meci caritabil, au fost reprimiți în activitate.

Comisia de Apel a Comisiei Județene a Arbitrilor (CJA) Constanța le-a aplicat însă suspendări drastice, pentru încălcarea repetată a regulamentului arbitrilor.

Arbitrii constănțeni Cătălin Ghiță și Valentin Hîțu, excluși anterior din arbitraj după ce au oficiat în septembrie la un meci caritabil, au fost reprimiți în lotul de arbitri, dar au primit suspendări drastice.

Arbitrii excluși au fost iertați de excludere, dar trebuie să suporte suspendări de peste un an

În acest weekend, Comisia de Apel din cadrul CJA Constanța a desființat decizia inițială de excludere a celor doi arbitri.

Totuși, le-a aplicat suspendări de 13 luni, respectiv 14 luni, motivând că au încălcat în multiple rânduri prevederile Regulamentului de Organizare și Desfășurare a Activității Arbitrilor de Fotbal, în stare de recidivă.

Incidentul care a dus la sancțiunea excluderii celor doi arbitri s-a petrecut pe 28 septembrie 2025, la Medgidia, în cadrul unui meci caritabil între naționalele șoferilor de tir din România și Italia.

Arbitrii implicați, deși erau suspendați oficial, au oficiat ca asistenți la partida oficiată la centru de arbitrul de Liga 1 George Găman.

Excluși de Comisia de Disciplină din cadrul CJA Constanța pentru că au arbitrat fără delegare

Decizia Comisiei de Disciplină din cadrul CJA Constanța de a-i exclude a fost motivată prin faptul că cei doi au arbitrat fără delegare oficială și că încălcarea regulilor reprezenta o recidivă.

Arbitrii Cătălin Ghiță și Valentin Hîțu au contestat decizia inițială, susținând că meciul a fost strict caritabil, fără miză competițională, și că nu au primit niciun refuz oficial de participare din partea AJF Constanța.

Prunea a intervenit: sesizare la Bolojan și avertisment pentru AJF Constanța

Cazul a generat reacții puternice în mediul fotbalistic. Fostul mare portar Florin Prunea, implicat în meciul caritabil ca selecționer al „naționalei șoferilor români de TIR”, a anunțat că l-a informat personal pe premierul Ilie Bolojan despre situație celor doi arbitri excluși.

Fostul internațional a criticat decizia AJF Constanța privind excluderea arbitrilor, a subliniat sprijinul său pentru aceștia și a explicat cum a ajuns să informeze premierul despre situație, anunțând totodată că intenționează să inițieze o petiție către organele statului pentru un control amănunțit la AJF Constanța.

„Cred că a sosit timpul pentru a face ceva pentru acești băieți care au fost excluși din arbitraj. După ce vor primi un răspuns definitiv din partea leprelor de la AJF, vom face o petiție către toate organele statului, pentru un control amănunțit la AJF Constanța.

Alaltăieri am avut o întâlnire cu D-nul Bolojan, la Digi 24, și i-am spus exact ce s-a întâmplat la acest extraordinar eveniment.

A rămas siderat și am stabilit ca atunci când mă întorc din Armenia, mâine, să merg la dânsul la cabinet. Încă o dată, mulțumim, Medgidia, ați fost extraordinari!”.

Meci caritabil pentru o fetiță de 4 ani grav bolnavă. S-au strâns 20.000 de euro

Pe 28 septembrie, peste 10.000 de spectatori au fost prezenți pe stadionul „Iftimie Elisei” din Medgidia la meciul dintre naționalele de șoferi ale României și Italiei.

A fost un meci caritabil, iar fondurile strânse au fost destinate Evelinei, o fetiță de 4 ani grav bolnavă, fiica unui șofer. Potrivit organizatorilor, s-au strâns aproximativ 20.000 de euro.

