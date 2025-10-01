Au depus contestație  Arbitrii constănțeni excluși din activitate, hotărâți să obțină dreptatea » Acuză președintele AJF de favoritism
FOTO: Valentin Hîțu
Diverse

Au depus contestație Arbitrii constănțeni excluși din activitate, hotărâți să obțină dreptatea » Acuză președintele AJF de favoritism

alt-text Viorel Tudorache , George Neagu
alt-text Publicat: 01.10.2025, ora 20:24
alt-text Actualizat: 01.10.2025, ora 21:00
  • Valentin Hițu și Cătălin Ghiță, arbitrii excluși din activitate de Comisia Județeană de Arbitri Constanța, au contestat decizia la Comisia de Apel.

Duminică, 28 septembrie, la Medgidia, a avut loc un meci caritabil între naționala șoferilor români de tir și naționala similară a Italiei.

Valentin Hițu și Cătălin Ghiță, arbitri de Liga 4, au fost asistenții cunoscutului ”central” George Găman. După acea partidă, CJA Constanța a decis să renunțe la serviciile celor doi arbitri de județ, pentru că au oficiat la respectivul eveniment fără să fi fost delegați oficial.

Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Citește și
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Citește mai mult
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului

Valentin Hîțu și Cătălin Ghiță au depus contestație

Valentin Hîțu și Cătălin Ghiță au contestat decizia CJA Constanța, iar primul a declarat pentru GOLAZO.ro că, dacă Asociația Județeană de Fotbal își va menține decizia de excludere, atunci ei vor da în judecată instituția.

„Ambii am depus contestații la AJF. Președintele Cîrjă (n.r. - Lucian Sorin Cîrjă) ne-a vorbit în scârbă: «Pentru ce ați venit? Nu mai faceți parte din Comisia de Arbitri!».

Nu ne așteptăm să se schimbe decizia. Ni s-a zis: «Oricum vom ține cont de regulament, stați liniștiți. Ne asumăm tot ce facem».

Ni s-a spus că în 30 de zile va fi judecată contestația noastră. Dacă AJF va menține decizia de excludere ne vom adresa instanțelor civile. Până acum n-am avut niciun conflict cu cei din conducerea AJF”, a declarat Valentin Hîțu.

Contestația depusă de Valentin Hîțu și Cătălin Ghiță Contestația depusă de Valentin Hîțu și Cătălin Ghiță
Contestația depusă de Valentin Hîțu și Cătălin Ghiță

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, președintele Comisiei Județene de Arbitri Constanța, Gheorghică Ioan, l-a sancționat și pe al treilea arbitru din udeț prezent la meciul caritabil fără acordul AJF, Viorel Pomalius, pentru că ar fi distribuit pe grupul arbitrilor câteva imagini de la evenimentul de la Medgidia.

Viorel Pomalius a reacționat și a explicat:

„După ce am postat pe grup o fotografie cu brigada de la evenimentul caritabil cu mesajul «Onoare arbitrajului constănțean și conducerii», președintele Comisiei de Arbitri a scris «Șterge postările despre acest eveniment».

Nu am șters și m-a exclus din toate grupurile de arbitri. Eu am fost suspendat 6 etape pentru prezența la evenimentul caritabil. Am arbitrat, dar am și contribuit cu 1.000 de lei”.

Foto: Valentin Hîțu, Instagram/@_.23._fzr Foto: Valentin Hîțu, Instagram/@_.23._fzr
Foto: Valentin Hîțu, Instagram/@_.23._fzr

Valentin Hîțu, despre motivul pentru care el și Cătălin Ghiță erau suspendați

Valentin Hîțu a dezvăluit tot pentru GOLAZO.ro și motivul pentru care s-a ajuns la suspendarea lui și a colegului său, Cătălin Ghiță.

„Eram suspendați 6 etape, pentru că în urmă cu o săptămână am fost delegați la două meciuri într-o zi și am întârziat 30 de minute la meciul al doilea. Unul a fost de la 9:30, altul de la 11:00.

Colegul meu de brigadă a trebui să conducă mașina cu viteză și i-a luat poliția permisul. Din cauza asta am întârziat. Cei de la AJF n-au ținut cont de aceste probleme și ne-au suspendat.

La meciul caritabil de la Medgidia am arbitrat fără ecusoane pe echipament, așa ne-a cerut domnul arbitru de centru, George Găman.

Organizatorul evenimentului caritabil a dat e-mail la AJF Constanța cu două săptămâni înainte și ne-a cerut nominal pe noi doi.

Valentin Hîțu crede că președintele Comisiei de Arbitri, Gheorghică Ioan, a vrut să-și trimită oamenii lui la Medgidia .

Șeful arbitrilor din Constanța are doi băieți pe care tot vrea să-i promoveze și când a văzut că evenimentul de la Medgidia a luat amploare ca mediatizare a vrut să-i trimită pe aceștia în locul nostru.

Nu sunt recidivist. N-am mai fost la niciun meci fără aprobarea AJF. În concluzie, am arbitrat un eveniment privat, în scop caritabil”.

Citește și

Criticat de suporteri  VIDEO Federico Valverde,  luat la țintă după ce fanii au văzut imaginile de la încălzire la meciul cu Kairat + Reacția fotbalistului
Liga Campionilor
19:26
Criticat de suporteri VIDEO Federico Valverde, luat la țintă după ce fanii au văzut imaginile de la încălzire la meciul cu Kairat + Reacția fotbalistului
Citește mai mult
Criticat de suporteri  VIDEO Federico Valverde,  luat la țintă după ce fanii au văzut imaginile de la încălzire la meciul cu Kairat + Reacția fotbalistului
Munca din spatele succesului  Florin Lehaci dezvăluie momentele grele prin care a trecut la  Mondiale: „Nu-mi aduc aminte când a venit salvarea”
Canotaj
19:14
Munca din spatele succesului Florin Lehaci dezvăluie momentele grele prin care a trecut la Mondiale: „Nu-mi aduc aminte când a venit salvarea”
Citește mai mult
Munca din spatele succesului  Florin Lehaci dezvăluie momentele grele prin care a trecut la  Mondiale: „Nu-mi aduc aminte când a venit salvarea”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
amical excludere arbitri contestatie activitate
Știrile zilei din sport
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Nationala
01.10
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Citește mai mult
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Diverse
01.10
Botezat după „Rege” Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special
Citește mai mult
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Superliga
01.10
Pleacă Dinamo din București? Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Citește mai mult
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:51
A comparat Rakow cu Rapid Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
A comparat Rakow cu Rapid  Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
22:16
„S-a zvonit că a vândut meciul” Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
„S-a zvonit că a vândut meciul”  Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
22:09
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Top stiri din sport
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Europa League
01.10
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB” Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Citește mai mult
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Nationala
01.10
Interes mare Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria
Citește mai mult
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Special
01.10
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Citește mai mult
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Superliga
01.10
„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Citește mai mult
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share