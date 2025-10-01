Munca din spatele succesului  Florin Lehaci dezvăluie momentele grele prin care a trecut la  Mondiale: „Nu-mi aduc aminte când a venit salvarea”

Florin Lehaci (26 de ani), medaliat cu aur și argint la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai, a dezvăluit prin ce momente grele a trecut la finalul unei curse.

Florin Lehaci a cucerit medalia de argint, alături de Florin Arteni, la proba de dublu rame.

Acesta a mai luat și medalia de aur în proba de 8+1 la rame mixte, acolo unde a participat alături de soția sa, Maria.

Florin Lehaci, despre momentul când i s-a făcut rău la Mondiale: „Vedeam o lumină puternică”

Efortul enorm depus la antrenamente, dar și în timpul curselor, l-a epuizat pe Florin Lehaci, care a rămas inconștient la finalul probei.

„ Nu-mi aduc aminte când a venit salvarea, doar frânturi mai ţin minte. Ştiu că domnul doctor îmi spunea că trebuie să mă duc la premiere, pentru că e prima mea premiere la un Mondial de seniori.

Nu îmi aduc aminte clar, auzeam totul foarte de departe şi vedeam o lumină puternică, era o stare de leşin constantă. A fost crunt. Ultimele lovituri în cursă au fost, cum să spun, memorie motrică”, a declarat Florin Lehaci, potrivit orangesport.ro.

Florin și Maria Lehaci reprezintă primul cuplu din istoria canotajului care câștigă medalia de aur la un Campionatul Mondial.

6 medalii a cucerit România la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai

Medaliile cucerite de România la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shangai

Magdalena Rusu și Simona Radiș - aur în proba de dublu rame

Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu - aur în proba de 8+1 la rame mixte

Florin Lehaci și Florin Arteni - argint în proba de dublu rame

Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă - argint în proba de patru rame

Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş - argint în proba de patru rame

Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu - argint în proba de 8+1

