Munca din spatele succesului  Florin Lehaci dezvăluie momentele grele prin care a trecut la  Mondiale: „Nu-mi aduc aminte când a venit salvarea”
Florin Lehaci. Foto: Facebook/Federația Română de Canotaj
Canotaj

Munca din spatele succesului Florin Lehaci dezvăluie momentele grele prin care a trecut la Mondiale: „Nu-mi aduc aminte când a venit salvarea”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.10.2025, ora 19:14
  • Florin Lehaci (26 de ani), medaliat cu aur și argint la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai, a dezvăluit prin ce momente grele a trecut la finalul unei curse.

Florin Lehaci a cucerit medalia de argint, alături de Florin Arteni, la proba de dublu rame.

Acesta a mai luat și medalia de aur în proba de 8+1 la rame mixte, acolo unde a participat alături de soția sa, Maria.

Florin Lehaci, despre momentul când i s-a făcut rău la Mondiale: „Vedeam o lumină puternică”

Efortul enorm depus la antrenamente, dar și în timpul curselor, l-a epuizat pe Florin Lehaci, care a rămas inconștient la finalul probei.

Nu-mi aduc aminte când a venit salvarea, doar frânturi mai ţin minte. Ştiu că domnul doctor îmi spunea că trebuie să mă duc la premiere, pentru că e prima mea premiere la un Mondial de seniori.

Nu îmi aduc aminte clar, auzeam totul foarte de departe şi vedeam o lumină puternică, era o stare de leşin constantă. A fost crunt. Ultimele lovituri în cursă au fost, cum să spun, memorie motrică”, a declarat Florin Lehaci, potrivit orangesport.ro.

  • Florin și Maria Lehaci reprezintă primul cuplu din istoria canotajului care câștigă medalia de aur la un Campionatul Mondial.
6
medalii a cucerit România la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai

Medaliile cucerite de România la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shangai

  • Magdalena Rusu și Simona Radiș - aur în proba de dublu rame
  • Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu - aur în proba de 8+1 la rame mixte
  • Florin Lehaci și Florin Arteni - argint în proba de dublu rame
  • Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă - argint în proba de patru rame
  • Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş - argint în proba de patru rame
  • Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu - argint în proba de 8+1

