Munca din spatele succesului  Florin Lehaci dezvăluie momentele grele prin care a trecut la  Mondiale: „Nu-mi aduc aminte când a venit salvarea”

- Florin Lehaci (26 de ani), medaliat cu aur și argint la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai, a dezvăluit prin ce momente grele a trecut la finalul unei curse.
Florin Lehaci a cucerit medalia de argint, alături de Florin Arteni, la proba de dublu rame.
Acesta a mai luat și medalia de aur în proba de 8+1 la rame mixte, acolo unde a participat alături de soția sa, Maria.
Florin Lehaci, despre momentul când i s-a făcut rău la Mondiale: „Vedeam o lumină puternică”
Efortul enorm depus la antrenamente, dar și în timpul curselor, l-a epuizat pe Florin Lehaci, care a rămas inconștient la finalul probei.
„Nu-mi aduc aminte când a venit salvarea, doar frânturi mai ţin minte. Ştiu că domnul doctor îmi spunea că trebuie să mă duc la premiere, pentru că e prima mea premiere la un Mondial de seniori.
Nu îmi aduc aminte clar, auzeam totul foarte de departe şi vedeam o lumină puternică, era o stare de leşin constantă. A fost crunt. Ultimele lovituri în cursă au fost, cum să spun, memorie motrică”, a declarat Florin Lehaci, potrivit orangesport.ro.
- Florin și Maria Lehaci reprezintă primul cuplu din istoria canotajului care câștigă medalia de aur la un Campionatul Mondial.
Medaliile cucerite de România la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shangai
- Magdalena Rusu și Simona Radiș - aur în proba de dublu rame
- Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu - aur în proba de 8+1 la rame mixte
- Florin Lehaci și Florin Arteni - argint în proba de dublu rame
- Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă - argint în proba de patru rame
- Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş - argint în proba de patru rame
- Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu - argint în proba de 8+1