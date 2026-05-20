Cum se simte Dan Petrescu Mihai Stoica, vești îmbucurătoare despre starea de sănătate fostului antrenor: „Se joacă cu bolile"
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 21:08
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 21:08
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (58 de ani).

Dan Petrescu a părăsit-o pe CFR Cluj la finalul lunii august 2025, după ce ardelenii au fost eliminați de Hacken în play-off-ul Conference League, motivul principal fiind reprezentat de problemele sale de sănătate.

În urmă cu două luni, „Bursucul” a fost operat de urgență la gât, iar Mihai Stoica a dezvăluit că a vorbit des cu fostul tehnician în ultima perioadă.

Mihai Stoica: „Dan Petrescu se joacă cu bolile

Președintele CA de la FCSB a venit cu detalii îmbucurătoare despre starea lui Petrescu.

„Am vorbit, chiar foarte mult, și din voce e foarte bine. (n.r. – Am înțeles că de vreo lună e la Bologna, face un tratament) Noi am vorbit alte chestii. Dan Petrescu se joacă cu bolile, cum s-a jucat și Mircea Sandu.

Oamenii puternici înving. Mircea Sandu a râs de boala (n.r cancer) aia al cărei nume nici nu trebuie pronunțat. A râs”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Dan Petrescu, de cinci ori campion în România

De-a lungul carierei sale, Petrescu a câștigat cinci titluri de campion al României.

Patru dintre acestea au fost cucerite alături de CFR Cluj și unul alături de Unirea Urziceni, una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1.

De asemenea, acesta a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a României.

În afara țării, Petrescu și-a mai adjudecat alte două trofee: Cupa Chinei, trofeu câștigat alături de Jiangsu FC, și liga a doua din Rusia, competiție în care s-a impus ca antrenor al lui Kuban Krasnodar.

În străinătate, Petrescu le-a pregătit pe Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, Jiangsu FC, Al-Nasr, Guizhou FC, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.

