Cum va rezista gazonul? Cu o zi înainte de barajul Dinamo - FCSB/Botoșani, pe „Arc” va avea loc un alt meci

Terenul de pe stadionul „Arcul de Triumf” ar putea avea de suferit înainte de finala barajului pentru calificarea în preliminariile UEFA Conference League.

Cu doar o zi înainte de „finala” pentru Europa, un alt meci se va disputa pe arena de lângă Mânăstirea Cașin.

Cum va rezista gazonul de pe „Arc” înaintea barajului pentru Europa?

Finala barajului pentru calificarea în Conference League se va disputa pe 29 mai, pe „Arcul de Triumf”, casa provizorie a celor de la Dinamo, după ce Arena Națională a fost închisă pentru mai multe concerte care au loc în această lună.

În meciul decisiv, „câinii” o vor întâlni pe câștigătoarea dintre FCSB și Botoșani, un „Derby de România” pentru cupele europene fiind foarte posibil.

Problema care apare în acest moment este referitoare la gazonul de pe „Arc”. Cu doar o zi înainte de meci, pe 28 mai, are loc o altă partidă.

Este vorba de meciul demonstrativ dintre „UEFAntasticii” de la Steaua și Rapid, partidă care aniversează 20 de ani de la sfertul de finală al Cupei UEFA, în care au fost implicate cele două rivale bucureștene.

Astfel, „Arcul de Triumf” va găzdui două meciuri în două zile consecutive, ceea ce ar putea reprezenta o problemă la nivelul gazonului, cu atât mai mult dacă la acel moment, în București, va ploua.

Gazonul de acolo e la un nivel foarte bun. Probabil se va lăsa iarba mai mare joi și vineri se va tunde și va fi ok Andrei Nicolescu la Prima Sport

FOTO Dinamo a jucat cu CFR Cluj pe „Arcul de Triumf”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport