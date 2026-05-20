Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a comentat anunțul suporterilor dinamoviști referitor la protestul împotriva siglei anunțate de club.

Suporterii „alb-roșiilor” au contestat dur noua siglă a lui Dinamo, prezentată recent, iar clubul a luat apoi decizia de a colabora cu aceștia pentru a găsi o soluție optimă în acest caz.

După întâlnirea cu cei din conducerea clubului, Peluza SUD și PCH au ales să continue protestul, iar recent cei din PCH au anunțat că vor intra pe stadion abia în minutul 10 al barajului pentru calificarea în Conference League, acolo unde Dinamo ar putea să o întâlnească pe FCSB.

Andrei Nicolescu, despre anunțul suporterilor: „Ne așteptam la altă reacție”

Întrebat despre alegerea suporterilor de a protesta și la „finala” pentru un loc în cupele europene, președintele lui Dinamo a declarat:

„Nu știu dacă e important la ce ne-am fi așteptat noi, dar speram să ia în considerare că e un meci foarte important. Susținerea lor contează încă de la încălzire, încă din primul minut, și sperăm în continuare să ia această decizie, până la urmă.

În paralel, noi am mers înainte după ce am început colaborarea cu ei. Reprezentanții lor au venit, au preluat documente importante de la tot procesul respectiv, au preluat interviuri... Sunt lucruri pe care acum n-o să le mai putem face. E un interviu cu Mircea Lucescu acolo (n.r. în dosarul pregătirii siglei alese de club), lucru care în acest moment nu se mai poate face.

Lucrurile au mers într-o zonă foarte corectă, coerentă și ne așteptam cumva ca reacția să fie puțin altfel, mai ales că meciul e foarte important.

Până la urmă cred că o să-și regleze între ei aceste lucruri și că vor lua decizia pe care o vor considera mai potrivită”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Comunicatul galeriei lui Dinamo

Anunțul făcut de Peluza „Cătălin Hîldan”:

„Astăzi, 20.05.2026, s-a confirmat când și unde vom juca meciul de baraj pentru calificarea în Conference League. Astfel, acest meci va avea loc vineri, 29.05.2026, pe stadionul «Arcul de Triumf» și va fi jucat împotriva câștigătoarei dintre FCSB - FC Botoșani.

Peluza «Cătălin Hîldan» va menține protestul împotriva noii sigle a clubului nostru exact ca la meciul cu CFR Cluj, astfel, vom intra tot în minutul 10 al partidei.

Cine vine în peluză trebuie să se supună acestor reguli pentru a asigura o constanță și o poziție fermă față de problemele legate de identitatea vizuală a lui Dinamo!”.

