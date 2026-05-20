„Ne așteptam la altă reacție”  Andrei Nicolescu , după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa +19 foto
Andrei Nicolescu FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Ne așteptam la altă reacție” Andrei Nicolescu, după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 21:19
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 21:25
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a comentat anunțul suporterilor dinamoviști referitor la protestul împotriva siglei anunțate de club.

Suporterii „alb-roșiilor” au contestat dur noua siglă a lui Dinamo, prezentată recent, iar clubul a luat apoi decizia de a colabora cu aceștia pentru a găsi o soluție optimă în acest caz.

După întâlnirea cu cei din conducerea clubului, Peluza SUD și PCH au ales să continue protestul, iar recent cei din PCH au anunțat că vor intra pe stadion abia în minutul 10 al barajului pentru calificarea în Conference League, acolo unde Dinamo ar putea să o întâlnească pe FCSB.

„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO.  Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
Citește și
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO. Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
Citește mai mult
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO.  Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”

Andrei Nicolescu, despre anunțul suporterilor: „Ne așteptam la altă reacție”

Întrebat despre alegerea suporterilor de a protesta și la „finala” pentru un loc în cupele europene, președintele lui Dinamo a declarat:

„Nu știu dacă e important la ce ne-am fi așteptat noi, dar speram să ia în considerare că e un meci foarte important. Susținerea lor contează încă de la încălzire, încă din primul minut, și sperăm în continuare să ia această decizie, până la urmă.

În paralel, noi am mers înainte după ce am început colaborarea cu ei. Reprezentanții lor au venit, au preluat documente importante de la tot procesul respectiv, au preluat interviuri... Sunt lucruri pe care acum n-o să le mai putem face. E un interviu cu Mircea Lucescu acolo (n.r. în dosarul pregătirii siglei alese de club), lucru care în acest moment nu se mai poate face.

Lucrurile au mers într-o zonă foarte corectă, coerentă și ne așteptam cumva ca reacția să fie puțin altfel, mai ales că meciul e foarte important.

Până la urmă cred că o să-și regleze între ei aceste lucruri și că vor lua decizia pe care o vor considera mai potrivită”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Comunicatul galeriei lui Dinamo

Anunțul făcut de Peluza „Cătălin Hîldan”:

„Astăzi, 20.05.2026, s-a confirmat când și unde vom juca meciul de baraj pentru calificarea în Conference League. Astfel, acest meci va avea loc vineri, 29.05.2026, pe stadionul «Arcul de Triumf» și va fi jucat împotriva câștigătoarei dintre FCSB - FC Botoșani.

Peluza «Cătălin Hîldan» va menține protestul împotriva noii sigle a clubului nostru exact ca la meciul cu CFR Cluj, astfel, vom intra tot în minutul 10 al partidei.

Cine vine în peluză trebuie să se supună acestor reguli pentru a asigura o constanță și o poziție fermă față de problemele legate de identitatea vizuală a lui Dinamo!”.

Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (5).JPG
Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (5).JPG

Galerie foto (19 imagini)

Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (1).jpg Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (2).jpg Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (3).jpg Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (4).jpg Dinamo - CFR Cluj MECI FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (5).JPG
+19 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Cum se simte Dan Petrescu Mihai Stoica, vești îmbucurătoare despre starea de sănătate fostului antrenor: „Se joacă cu bolile”
Superliga
21:08
Cum se simte Dan Petrescu Mihai Stoica, vești îmbucurătoare despre starea de sănătate fostului antrenor: „Se joacă cu bolile”
Citește mai mult
Cum se simte Dan Petrescu Mihai Stoica, vești îmbucurătoare despre starea de sănătate fostului antrenor: „Se joacă cu bolile”
Cum aplici disciplina Din sport pentru a obține jobul dorit pe Jooble
Publicitate
20:32
Cum aplici disciplina Din sport pentru a obține jobul dorit pe Jooble
Citește mai mult
Cum aplici disciplina Din sport pentru a obține jobul dorit pe Jooble

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
dinamo bucuresti suporteri protest conference league andrei nicolescu baraj
Știrile zilei din sport
Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Europa League
20.05
Freiburg - Aston Villa 0-3 Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu
Citește mai mult
Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Veste bună la Dinamo  Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
Superliga
20.05
Veste bună la Dinamo Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
Citește mai mult
Veste bună la Dinamo  Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Superliga
20.05
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Citește mai mult
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Campionate
20.05
Gestul lui Barella față de Chivu VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Citește mai mult
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:52
„Colosul din București” Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
„Colosul din București” Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
15:19
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii! Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii!  Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
15:35
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”
14:20
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Top stiri
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Superliga
20.05
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește mai mult
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Plecări importante de la CFR  Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Superliga
20.05
Plecări importante de la CFR Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Citește mai mult
Plecări importante de la CFR  Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Liga Națiunilor
20.05
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
Citește mai mult
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor
B365
20.05
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor
Citește mai mult
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 27 rapid 15 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share