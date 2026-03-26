„Asta am vorbit la pauză” Cum au fabricat Arda și Ferdi golul împotriva României încă de la vestiare: „Știam că va veni un astfel de moment” +12 foto
Nationala

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 21:55
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 22:26
  • Ferdi Kadioglu, 26 de ani, a transformat primul șut pe poartă al meciului Turcia - România (1-0 final) în gol
  • O premieră pentru apărătorul lui Brighton, care a marcat astfel primul său gol la națională într-un meci oficial. El mai înscrisese într-un meci amical împotriva Germaniei, pe 18 noiembrie 2023

Ferdi a spus că faza de la gol, venită după o pasă extraordinară a lui Arda Guler, a fost planificată la pauză.

„Am vorbit despre această situație în vestiar. Știam că va veni un astfel de moment. Când Arda a primit mingea, am alergat și am marcat!”, a spus Kadioglu în presa turcă.

Arda Guler: „Ferdi a făcut o cursă incredibilă”

Jucătorul lui Real Madrid, 21 de ani, a comentat și el reușita:

„Suntem foarte fericiți, am câștigat un meci greu. Vrem să continuăm acest lucru și în al doilea meci și să mergem la Cupa Mondială.

Ferdi a făcut o cursă incredibilă. Am vorbit despre asta la pauză, a spus: «Când Arda primește mingea, voi porni în cursă și voi înscrie!». Am fost foarte fericiți!”.

Am vorbit cu jucătorii noștri la pauză, trebuia să fim mai activi, să ajungem în spatele apărării. Îi felicit pe Arda și Ferdi, am marcat un gol frumos. Jucătorii noștri au fost răbdători, nu au lăsat spațiile să devină prea mari. În final, am obținut victoria pe care ne-o doream Vincenzo Montella, selecționer Turcia

turcia romania cm 2026 baraj arda guler ferdi kadioglu
Top stiri
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Superliga
18:25
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi”
Citește mai mult
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Nationala
16:09
„Avem o datorie uriașă” Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Citește mai mult
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
Nationala
14:00
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
Citește mai mult
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă
B365
26.03
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă
Citește mai mult
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 10 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share