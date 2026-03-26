„Asta am vorbit la pauză” Cum au fabricat Arda și Ferdi golul împotriva României încă de la vestiare: „Știam că va veni un astfel de moment”

Ferdi Kadioglu, 26 de ani, a transformat primul șut pe poartă al meciului Turcia - România (1-0 final) în gol

O premieră pentru apărătorul lui Brighton, care a marcat astfel primul său gol la națională într-un meci oficial. El mai înscrisese într-un meci amical împotriva Germaniei, pe 18 noiembrie 2023

Ferdi a spus că faza de la gol, venită după o pasă extraordinară a lui Arda Guler, a fost planificată la pauză.

„Am vorbit despre această situație în vestiar. Știam că va veni un astfel de moment. Când Arda a primit mingea, am alergat și am marcat!”, a spus Kadioglu în presa turcă.

Arda Guler: „Ferdi a făcut o cursă incredibilă”

Jucătorul lui Real Madrid, 21 de ani, a comentat și el reușita:

„Suntem foarte fericiți, am câștigat un meci greu. Vrem să continuăm acest lucru și în al doilea meci și să mergem la Cupa Mondială.

Ferdi a făcut o cursă incredibilă. Am vorbit despre asta la pauză, a spus: «Când Arda primește mingea, voi porni în cursă și voi înscrie!». Am fost foarte fericiți!”.

Am vorbit cu jucătorii noștri la pauză, trebuia să fim mai activi, să ajungem în spatele apărării. Îi felicit pe Arda și Ferdi, am marcat un gol frumos. Jucătorii noștri au fost răbdători, nu au lăsat spațiile să devină prea mari. În final, am obținut victoria pe care ne-o doream Vincenzo Montella, selecționer Turcia

