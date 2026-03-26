Clipe de emoție pură VIDEO Cum se desparte Lucescu de fotbal, îmbrățișat îndelung de Calhanoglu și de Montella

TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Mircea Lucescu a pierdut acest meci, 0-1 cu Semiluna, dar la sfârșit a primit recunoștința celor pe care i-a antrenat la naționala Turciei.

Mai ales Hakan Calhanoglu, care a venit primul la selecționer și l-a ținut strâns în brațe. La fel, Vincenzo Montella.

Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.

Mircea Lucescu a pierdut acest meci la Istanbul, la 80 de ani e finalul carierei, nu doar la echipa națională.

Dar ce s-a întâmplat la sfârșit a fost minunat pentru selecționer, pentru antrenor.

Primul care a venit la Lucescu a fost Calhanoglu. Ce îmbrățișare frumoasă

La fluierul final, Il Luce a rămas singur câteva zeci de secunde, trist, dezamăgit.

Primul care a venit la el a fost Hakan Calhanoglu, fostul său jucător de la naționala Turciei.

Căpitanul Semilunii l-a luat luat în brațe și l-a ținut așa îndelung, poate zeci de secunde. Îi șoptea cuvinte la ureche în timp ce îl ținea strâns.

Cei doi s-au despărțit cu greu, pentru că Hakan voia să-l consoleze și să-i mulțumească pentru ce a făcut Lucescu pentru Turcia.

A plecat Calhanoglu, a rămas Montella. Altă îmbrățișare

Între timp a apărut și Vincenzo Montella lângă cei doi.

A plecat Calhanoglu, a rămas Montella, care a spus mereu că îl apreciază mult pe Luce.

Au discutat mai multe zeci de secunde, apoi s-au îmbrățișat.

Au fost clipe de emoție pură pe arena lui Beșiktaș. Așa, trist, dar și cu Calhanoglu și Montella alături, se desparte Lucescu de națională. De fotbal.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport