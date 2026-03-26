„Dacă Rațiu nu greșea...” Mircea Lucescu a dezvăluit ce-a vorbit cu Calhanoglu după meci: „Asta e diferența dintre noi și ei”

TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre înfrângerea suferită pe Beșiktaș Park.

România a ratat calificarea în finala barajului pentru Campionatul Mondial din această vară după un gol marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53 al partidei.

TURCIA - ROMÂNIA. Mircea Lucescu: „Rezultatele vin către cei care muncesc mai mult”

„Din păcate am pierdut. A fost un meci echilibrat, ei au dominat mai mult din punct de vedere al posesiei, iar noi ne-am apărat bine și am așteptat momentul în care ei să slăbească presingul, să cedeze în ofensivă. Momentul acesta a venit târziu, am avut și ghinion la acea bară, dar și ei au lovit bara.

Greșeala care a dus la gol putea să fie evitată ținând cont de tot ce am pregătit în perioada asta, de golurile marcate de ei pe care le-am analizat. Se întâmplă astfel de lucruri, o fracțiune de secundă de neatenție...

Turcia are o echipă bună, competitivă. Cred că vor ajunge la Mondial. L-am întrebat pe Calhanoglu cât a alergat și a zis că cel puțin 12 kilometri jumate, iar când mă gândesc că în campionatul nostru jucătorii aleargă 8-9 kilometri mi se pare că diferența e foarte mare.

Rezultatele vin la cei care muncesc mai mult. Poate v-ați uitat cum turcii pe care i-am debutat au venit și m-au îmbrățișat, așa se cresc jucătorii pentru a juca 10 ani la echipa națională”, a declarat Mircea Lucescu, la Prima TV.

Lucescu, irascibil la flash-interviu . L-a criticat dur pe Andrei Rațiu

Selecționerul nu a vorbit foarte mult și a încercat să părăsească interviul chiar în timp ce reporterul îi adresa întrebări. În momentul în care a fost întrebat cum se simte după acest meci, Lucescu a declarat: „Sunt așa cum sunt, pa!”.

Ulterior, la conferința de presă, selecționerul l-a criticat pe fundașul Andrei Rațiu, cel care a greșit la golul marcat de turci.

„Dacă fundașul meu, Rațiu, nu făcea greșeala să nu-l anticipeze pe Yildiz...Știam că acolo se joacă, în diagonală. El trebuia doar să-l lase la margine, dar i-a fost teamă să nu fie driblat.

A întâlnit un jucător extraordinar. Yildiz e unul dintre cei mai importanți fotbaliști din Italia. Faza golului nu mai contează acum. Nu a fost atent. A ezitat, celălalt i-a luat fața cu furie și a marcat”.

Mircea Lucescu: „Sper ca și jucătorii români să spună ce spun turcii despre mine”

„S-au făcut multe greșeli, jucătorii nu se mai pregătesc ca înainte. Fotbalul turcesc trece printr-un moment mai favorabil decât cel românesc. Jucătorii noștri au calități să joace la acest nivel, de aceea trebuie să-și revină și fotbalul românesc.

Noi luăm jucători la 300.000-400.000 de dolari, turcii cu 70 de milioane. Hagi, Popescu, Adrian Ilie au ajutat mult cluburile turce, mai ales pe Galatasaray, au ajutat-o să câștige Cupa UEFA.

Nu doar Hakan a spus, Muldur, Demiral, Zeki, toți mi-au vorbit cu recunoștință, m-au îmbrățișat. Asta înseamnă să poți lăsa ceva în urma ta. Mi s-a cerut să întineresc echipa. Am făcut-o, am lăsat tot ce am făcut în ace perioadă.

E o satisfacție importantă pentru mine. Sper că și jucătorii noștri să spună același lucru despre mine”, a mai spus Mircea Lucescu.

