Cum arată Arena Națională FOTO Stadionul s-a transformat total! Tone de utilaje și schele pe gazon: imagini din interior

Arena Națională ia o pauză de la fotbal și intră în zona muzicală, 3 concerte urmând să aibă loc în următoarea perioadă.

Accesul în zona din jurul Arenei Naționale a fost restricționat deja, începând cu data de 6 mai, în contextul pregătirilor pentru evenimentele muzicale programate pe cel mai mare stadion al țării.

Imagini din interiorul Arenei Naționale

Arena va găzdui trei concerte în această lună: Metallica (13 mai), Max Korzh (23 mai) și Iron Maiden (28 mai).

Azi au apărut imagini din interiorul stadionului cu montarea scenei și a altor zone necesare spectacolelor.

În video-urile publicate pe TikTok se poate vedea cum tone de camioane, utilaje și schele au apărut pe gazon, care este protejat cu platforme speciale. Chiar dacă terenul de joc s-ar deteriora, oricum el va fi înlocuit după concertele și evenimentele din lunile următoare.

Dinamo și FCSB se mută de pe Arena Națională

„Câinii” vor evolua în meciurile cu FC Argeș și CFR Cluj pe stadionul „Arcul de Triumf”.

„Roș-albaștrii” mai au de jucat două meciuri pe teren propriu în acest campionat, partida cu Unirea Slobozia de luni, plus semifinala barajului pentru Conference League, dacă vor câștiga play-out-ul. Acestea se vor disputa pe Ghencea.

