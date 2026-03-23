Gazonul de pe Arena Națională, o problemă De ce cedează atât de rapid și când ar putea fi schimbată suprafața de joc
alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 15:08
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 15:11
  • Gazonul de pe Arena Națională a arătat tot mai rău, de la meci la meci, iar GOLAZO.ro a încercat să afle care sunt cauzele deteriorării suprafeței de joc de pe cel mai mare stadion din România.
  • Răspunsurile primite de la Primăria București, în rândurile de mai jos.

Numărul mare de meciuri jucate pe Arena Națională și condițiile meteo severe și-au pus amprenta asupra gazonului, însă Primăria București dă asigurări că se fac eforturi pentru ca starea terenului să se îmbunătățească.

Care sunt cauzele care au dus la deteriorarea gazonului într-un interval relativ scurt de timp?

Principalele cauze care au determinat uzura suprafeței de joc (gazon hibrid) de pe Arena Națională sunt frecvența ridicată a disputării unui număr mare de meciuri într-un interval scurt de timp (exploatare intensivă) și condițiile atmosferice severe.

În actualul sezon competițional, numărul total de evenimente fotbalistice desfășurate pe Arena Națională este semnificativ superior mediei naționale. Prin comparație, în Liga 1 un stadion a găzduit, în medie, 12–14 evenimente, în timp ce Arena Națională a găzduit, până în acest moment, 37 de evenimente.

Când a fost schimbat sau reamenajat ultima dată gazonul?

Ultima înlocuire a gazonului hibrid a avut loc în luna august 2025.

Au fost identificate deficiențe în ceea ce privește montajul, întreținerea sau sistemul de drenaj? Există o garanție pentru cel actual?

Nu au fost identificate deficiențe la montarea noului gazon. Mentenanța suprafeței de joc este asigurată la cel mai înalt nivel, cu respectarea strictă a tuturor operațiunilor prevăzute în ghidul UEFA. Există garanție comercială pentru produsul instalat.

Sunt prevăzute lucrări de refacere a suprafeței de joc în perioada următoare?

Serviciile de întreținere a suprafeței de joc se execută zilnic.

În cazul unor intervenții viitoare, se ia în calcul o schimbare completă a gazonului sau doar lucrări de reparații punctuale? + Care este costul estimat al eventualelor lucrări și din ce sursă va fi asigurată finanțarea?

Contractul de servicii pentru întreținerea gazonului suprafeței de joc a Arenei are finanțarea asigurată din bugetul local.

Începând din acest an, cei care organizează evenimente pe Arena Națională vor schimba gazonul pe cheltuiala proprie.

Înlocuirea gazonului va fi prevăzută în cursul acestui an, în funcție de stabilirea/definitivarea calendarului evenimentelor de tip concert.

De ce gazonul cedează atât de rapid în raport cu numărul de meciuri și evenimente desfășurate?

Suprafața instalată este un sistem de gazon hibrid care, deși beneficiază de armare sintetică și rezistență mecanică sporită comparativ cu gazonul natural clasic, rămâne dependent în mod esențial de componenta vegetală vie pentru asigurarea stabilității, densității și uniformității terenului.

Capacitatea reală de regenerare este determinată de procesele biologice ale plantei, influențate direct de temperatură, lumină naturală, circulația aerului, umiditate și, în mod determinant, de intervalele de repaus dintre utilizări. În lipsa acestor intervale minime necesare stabilizării și regenerării, rezistența suprafeței scade progresiv.

În ultima perioadă au fost disputate meciuri la intervale scurte. Procesul de refacere se bazează în principal pe supraînsămânțare. În perioadele cu temperaturi optime, germinarea are loc în aproximativ 5–7 zile, iar în perioadele reci intervalul poate ajunge la 14–20 de zile.

În condițiile de exploatare descrise mai sus, cu aproximativ 20 de meciuri desfășurate în perioada rece, semințele aflate în germinare și plantele abia răsărite sunt supuse unui stres mecanic intens înainte de a dobândi rezistența minimă necesară.

14
meciuri s-au disputat pe Arena Națională în primele trei luni ale anului 2026
  • 20 martie: FCSB - UTA 1-0
  • 19 martie: Dinamo - Universitatea Craiova 2-3
  • 15 martie: FCSB - Metaloglobus 0-0
  • 7 martie: FCSB - Universitatea Cluj 1-3
  • 1 martie: Dinamo - FC Argeș 0-1
  • 23 februarie: FCSB - Metaloglobus 4-1
  • 21 februarie: Rapid - Dinamo 2-1
  • 16 februarie: Dinamo - Unirea Slobozia 1-0
  • 9 februarie: Dinamo - Universitatea Craiova 1-1
  • 5 februarie: FCSB - FC Botoșani 2-1
  • 1 februarie: FCSB - Csikszereda 1-0
  • 29 ianuarie: FCSB - Fenerbahce 1-1
  • 25 ianuarie: FCSB - CFR Cluj 1-4
  • 18 ianuarie: Dinamo - Universitatea Cluj 1-0

