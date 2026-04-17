„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”

Daniel Pancu (48 de ani) a prefațat partida cu FC Argeș din etapa #5 a play-off-ului și a abordat și situația lui Islam Slimani (37 de ani), de care clubul s-a despărțit recent.

Slimani a fost a treia vedetă care a eșuat la CFR Cluj, după Kurt Zouma și Marcus Coco, plecați în iarnă din Gruia după doar câteva apariții modeste.

Daniel Pancu: „Slimani era opusul lui Deac”

Tehnicianul ardelenilor a spus că nu s-a putut baza pe atacantul algerian din cauza evoluțiilor sale modeste la antrenamente și a făcut o comparație între acesta și veteranul Ciprian Deac, care se antrenează intens la 40 de ani.

„Nu își mai avea sensul păstrarea lui Slimani, pentru că singura motivație la un jucător de legendă în țara lui era doar să joace. Chiar nu-i vedeam utilitatea, scopul, cred că e o decizie care mulțumește pe toată lumea, chiar și pe el.

Dacă putea să ajute, ar fi jucat mai mult. Experiența lui ne-a ajutat, dar nu poți așa. La vârsta lui, tonusul vine doar din jocuri.

E greu să te antrenezi foarte bine. Doar unul e Deac, care e un exemplu pentru toată lumea. Slimani era opusul lui Deac”, a declarat Daniel Pancu, potrivit gsp.ro.

16 apariții a bifat Slimani pentru CFR Cluj, în toate competițiile, reușind un gol și două pase decisive

Slimani a venit la CFR Cluj cu intenția de a bifa cât mai multe minute, care să-i aducă șanse pentru convocarea la naționala Algeriei, în vederea Campionatului Mondial din această vară, însă acesta nu a reușit să se impună.

Citește și

