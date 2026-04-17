Gică Hagi, ultima speranță a fanilor SONDAJ. Ce cred românii despre venirea „Regelui” pe banca naționalei + Se califică la EURO 2028? Ce spun suporterii

Un sondaj realizat de INSCOP Research la începutul lunii aprilie arată un grad ridicat de încredere al românilor în viitorul selecționer al naționalei, Gheorghe Hagi.

Răzvan Burleanu a transmis, joi, că va începe negocierile cu Gică Hagi pentru preluarea băncii naționalei, prezentarea oficială urmând să aibă loc în zilele următoare.

Peste 70% dintre români văd cu ochi buni numirea lui Hagi ca selecționer

Sondajul legat de noul rol al lui Hagi a fost realizat în perioada 1-7 aprilie de către INSCOP Research, pe un eșantion de 1100 de persoane, și a fost publicat vineri de platforma informat.ro.

În privința noului selecționer, 71,8% dintre români au o părere bună sau foarte bună (40,7% - foarte bună, 31,1% - destul de bună) despre numirea lui Gheorghe Hagi în această funcție.

Doar 4,3% dintre cei intervievați au o părere foarte proastă sau destul de proastă despre această decizie, mai exact 1,6%, respectiv 2,7%.

În același timp, aproape un sfert dintre români, 23,4%, nu au nicio părere despre numirea noului selecționer, iar 0,5% nu au oferit un răspuns.

Cum văd românii șansele de calificare ale naționalei la EURO 2028

Românii sunt destul de optimiști și în privința unei calificări la turneul final din 2028. 49,9% dintre aceștia sunt de părere că echipa națională va ajunge la turneul final, însă doar 14,5% dintre ei sunt convinși de acest lucru, iar 35,4% văd calificarea mai degrabă probabilă.

Aproape o treime, 30,6% dintre respondenți, consideră că „tricolorii” nu se vor califica la EURO 2028. 15,2% au răspuns cu „probabil nu”, iar 15,4% „cu siguranță nu”.

Un procent 19,4% nu știu sau nu pot aprecia dacă naționala va ajunge la EURo, iar 0,1% nu au oferit un răspuns.

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical)

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua)

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

