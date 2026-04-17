Gică Hagi, ultima speranță a fanilor SONDAJ. Ce cred românii despre venirea „Regelui" pe banca naționalei + Se califică la EURO 2028? Ce spun suporterii
Ștefan Neda
Publicat: 17.04.2026, ora 14:03
Actualizat: 17.04.2026, ora 14:03
  • Un sondaj realizat de INSCOP Research la începutul lunii aprilie arată un grad ridicat de încredere al românilor în viitorul selecționer al naționalei, Gheorghe Hagi.

Răzvan Burleanu a transmis, joi, că va începe negocierile cu Gică Hagi pentru preluarea băncii naționalei, prezentarea oficială urmând să aibă loc în zilele următoare.

Peste 70% dintre români văd cu ochi buni numirea lui Hagi ca selecționer

Sondajul legat de noul rol al lui Hagi a fost realizat în perioada 1-7 aprilie de către INSCOP Research, pe un eșantion de 1100 de persoane, și a fost publicat vineri de platforma informat.ro.

În privința noului selecționer, 71,8% dintre români au o părere bună sau foarte bună (40,7% - foarte bună, 31,1% - destul de bună) despre numirea lui Gheorghe Hagi în această funcție.

Doar 4,3% dintre cei intervievați au o părere foarte proastă sau destul de proastă despre această decizie, mai exact 1,6%, respectiv 2,7%.

În același timp, aproape un sfert dintre români, 23,4%, nu au nicio părere despre numirea noului selecționer, iar 0,5% nu au oferit un răspuns.

Cum văd românii șansele de calificare ale naționalei la EURO 2028

Românii sunt destul de optimiști și în privința unei calificări la turneul final din 2028. 49,9% dintre aceștia sunt de părere că echipa națională va ajunge la turneul final, însă doar 14,5% dintre ei sunt convinși de acest lucru, iar 35,4% văd calificarea mai degrabă probabilă.

Aproape o treime, 30,6% dintre respondenți, consideră că „tricolorii” nu se vor califica la EURO 2028. 15,2% au răspuns cu „probabil nu”, iar 15,4% „cu siguranță nu”.

Un procent 19,4% nu știu sau nu pot aprecia dacă naționala va ajunge la EURo, iar 0,1% nu au oferit un răspuns.

Programul României în 2026

  • 2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical)
  • 6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua)
  • 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
  • 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
  • 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
  • 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
  • 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
  • 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

