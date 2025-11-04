S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»"

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.11.2025, ora 14:40
alt-text Actualizat: 04.11.2025, ora 14:42
  • Stephen Crean, un fan al lui Nottingham Forest în vârstă de 61 de ani, a trăit momente cumplite, după ce a fost implicat în atacul șocant comis, sâmbătă, într-un tren care se îndrepta spre Londra.
  • Crean a fost unul dintre pasagerii care au încercat să-l oprească pe atacator, reușind să-i mențină pe ceilalți în siguranță. 11 persoane au fost rănite.

Fără să țină cont de propria siguranță, Crean l-a înfruntat pe agresor după acesta ce a ajuns în vagonul în care avea loc atacul.

Un suporter al lui Nottingham Forest a fost rănit grav în atacul din tren

Crean, care se întorcea de la meciul Nottingham Forest - Manchester United, scor 2-2, a povestit că a auzit țipetele și a traversat vagonul-restaurant pentru a ajunge în vagonul în care s-a întâlnit față în față cu atacatorul.

Stephen Crean FOTO Captură video Stephen Crean FOTO Captură video
Stephen Crean FOTO Captură video

„Avea un cuțit de bucătărie foarte mare. Era precum o sabie japoneză sau ceva de genul. A venit spre mine și m-a întrebat: «Vrei să mori?»”, a declarat Stephen Crean.

Bărbatul a precizat că l-a confruntat pe atacator pentru a-i da timp unui alt pasager să închidă ușa vagonului în urma lui, alți oameni din tren având astfel timp să se ascundă, evitând alte posibile victime.

Suporterul s-a ales însă cu șapte lovituri de cuțit, inclusiv în cap, în spate și în mână, după care a reușit să se ascundă într-o toaletă.

Întrebat despre decizia de a-l înfrunta pe atacator, Crean a spus: „Probabil că nu mulți oameni ar fi făcut asta”.

„Este minunat că oamenii spun lucruri frumoase despre mine. O femeie mi-a trimis un mesaj pe Facebook și mi-a spus: «Probabil că i-ai salvat viața fiicei mele». Nu mă emoționez ușor, dar asta m-a impresionat. Nu sunt curajos. Există oameni mai curajoși decât mine”, a precizat Crean.

Suspectul în acest caz este Anthony Williams, în vârstă de 32 de ani, care a fost pus sub acuzare pentru 11 infracțiuni de tentativă de omor. Zece în tren, iar altul pentru un eveniment petrecut cu câteva ore înainte, mai susține sursa citată.

