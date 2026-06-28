„Ați înnebunit?” FOTO-VIDEO. Momente incredibile după golul marcat în prelungiri de  Austria la 3-3 cu Algeria: „Nici nu știu ce s-a întâmplat!” +18 foto
Golul lui Kalajdzic a calificat Austria în „16-imi” după 3-3 cu Algeria, și ea calificată. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Ați înnebunit?” FOTO-VIDEO. Momente incredibile după golul marcat în prelungiri de Austria la 3-3 cu Algeria: „Nici nu știu ce s-a întâmplat!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 11:41
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 12:10
  • Algeria - Austria 3-3, unul dintre meciurile care vor rămâne în legenda acestui Campionat Mondial. 
  • Ce au spus selecționerul Rangnick și jucătorii austrieci după ce Kalajdzic a egalat în al 6-lea minut de prelungire!
  • Reacția în direct a comentatorului televiziunii austriece la golul calificării.
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Lumea se gândea la alt blat al Austriei la Campionatul Mondial, după cel de la 0-1 cu Germania, în 1982, înfrângere care a trimis Algeria acasă.

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„Rușinea de la Gijon” nu a fost repetată pe 27 iunie 2026, chiar dacă egalul din final, 3-3 cu Algeria, a calificat ambele echipe în „16-imile” CM. La Kansas City, s-a jucat un meci nebun.

Eroul Kalajdzic, jucătorul cu alură de pivot de baschet, de-abia intrase în prelungiri

Jucătorii lui Ralf Rangnick au condus de două ori, dar adversarii au revenit mereu.

În minutul 90+3, Mahrez a înscris iar, era 3-2 pentru Algeria. În acel moment, Austria era eliminată.

În 90+6, o minune i-a salvat pe europeni. Sabitzer a centrat lung, Gregoritsch a readus mingea în fața porții și Kalajdzic a înscris cu capul pentru 3-3.

Incredibilul gol de 3-3 al Austriei în prelungirile meciului cu Algeria. Centrare Sabitzer, recentrare Gregoritsch, cap Kalajdzic
Incredibilul gol de 3-3 al Austriei în prelungirile meciului cu Algeria. Centrare Sabitzer, recentrare Gregoritsch, cap Kalajdzic

Galerie foto (18 imagini)

Incredibilul gol de 3-3 al Austriei în prelungirile meciului cu Algeria. Centrare Sabitzer, recentrare Gregoritsch, cap Kalajdzic. Fotografii: capturi Antena Play Incredibilul gol de 3-3 al Austriei în prelungirile meciului cu Algeria. Centrare Sabitzer, recentrare Gregoritsch, cap Kalajdzic Incredibilul gol de 3-3 al Austriei în prelungirile meciului cu Algeria. Centrare Sabitzer, recentrare Gregoritsch, cap Kalajdzic Incredibilul gol de 3-3 al Austriei în prelungirile meciului cu Algeria. Centrare Sabitzer, recentrare Gregoritsch, cap Kalajdzic Incredibilul gol de 3-3 al Austriei în prelungirile meciului cu Algeria. Centrare Sabitzer, recentrare Gregoritsch, cap Kalajdzic
+18 Foto
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Vârful cu alură de pivot de baschet, 2 m, de-abia intrase pe teren în 90+5!

El a calificat Austria de pe locul 2, urmând să joace împotriva Spaniei. Algeria va înfrunta Elveția în „16-imi”.

Selecționerul Austriei: „Nu am mai trăit vreodată așa ceva”

În clipa în care a Kalajdzic a marcat, austriecii erau în delir. Potrivit Die Presse, Daniel Warmuth, comentatorul televiziunii naționale ORF, a început să urle de fericire la microfon: „Ați înnebunit?”.

La sfârșit, autorul golului încă era în transă. „Nici măcar nu știu ce s-a întâmplat. Totul s-a petrecut atât de repede. Am primit golul, toată lumea era în stare de șoc.

Finalul fericit este incredibil. Mă bucur că am putut contribui și că această călătorie nu s-a încheiat încă”, a declarat Kalajdzic.

Incredibilul gol de 3-3 al Austriei în prelungirile meciului cu Algeria. Centrare Sabitzer, recentrare Gregoritsch, cap Kalajdzic
Incredibilul gol de 3-3 al Austriei în prelungirile meciului cu Algeria. Centrare Sabitzer, recentrare Gregoritsch, cap Kalajdzic

Galerie foto (18 imagini)

Incredibilul gol de 3-3 al Austriei în prelungirile meciului cu Algeria. Centrare Sabitzer, recentrare Gregoritsch, cap Kalajdzic. Fotografii: capturi Antena Play Incredibilul gol de 3-3 al Austriei în prelungirile meciului cu Algeria. Centrare Sabitzer, recentrare Gregoritsch, cap Kalajdzic Incredibilul gol de 3-3 al Austriei în prelungirile meciului cu Algeria. Centrare Sabitzer, recentrare Gregoritsch, cap Kalajdzic Incredibilul gol de 3-3 al Austriei în prelungirile meciului cu Algeria. Centrare Sabitzer, recentrare Gregoritsch, cap Kalajdzic Incredibilul gol de 3-3 al Austriei în prelungirile meciului cu Algeria. Centrare Sabitzer, recentrare Gregoritsch, cap Kalajdzic
+18 Foto
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Selecționerul Rangnick era epuizat. „Nu am mai trăit vreodată așa ceva într-un meci de fotbal. În mod normal, la 2-3 în prelungiri, ești terminat”, a afirmat antrenorul german, conform Die Presse.

Am rămas toți fără cuvinte. Nu poți descrie asta mai bine decât într-un film de Hollywood. A fost o finală. Majoritatea oamenilor se aștepta probabil la un 0-0, dar meciul a fost exact opusul Ralf Rangnick, selecționer Austria

Căpitanul Austriei: „Cu două minute înainte, îmi făceam bagajele”

Nu doar Rangnick, și jucătorii se gândeau că acel 2-3 însemna finalul Mondialului pentru ei.

„Am crezut că s-a terminat. Apoi am văzut o mică minune”, a spus Gregoritsch.

„Egalarea noastră a fost o nebunie. Eram deja în drum spre casă”, a adăugat Arnautovic.

Căpitanul Alaba era încă în extaz: „Cu două minute înainte, mă pregăteam să-mi fac bagajele”.

Suntem bucuroși că fotbalul a câștigat până la urmă. Acest 3-3 vorbește de la sine. Am marcat al treilea gol, dar ei au egalat. Cred că am demonstrat că vrem să câștigăm. În final, rezultatul este bun pentru toată lumea Vladimir Petkovic, selecționer Algeria

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