Istvan Kovacs, salvat de VAR FOTO. Cele trei decizii dificile ale arbitrilor la Iordania - Argentina. Cât timp i-a luat „centralului” pentru penalty

- Istvan Kovacs a arbitrat Iordania - Argentina 1-3, al doilea său meci la Campionatul Mondial.
- Trei decizii complicate pentru Kovacs și asistenții lui, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.
- Cele trei faze, analizate în rândurile de mai jos.
După ce a debutat la Campionatul Mondial, pe 20 iunie, la Tunisia - Japonia 0-4, Istvan Kovacs a fost delegat la al doilea meci, împreună cu asistenții săi, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.
„Centralul” în vârstă de 41 de ani a primit Iordania - Argentina (1-3), o săptămână mai târziu.
Ofsaid, Lo Celso. Tunyiogi l-a avertizat imediat pe Kovacs
Un joc fără miză, pentru că echipa lui Messi era deja calificată, iar adversara eliminată.
Totuși, au fost trei faze care i-au pus la încercare pe arbitri.
Minutul 7. Argentina a deschis scorul, a înscris Lo Celso, dar mijlocașul sud-american era în ofsaid în momentul pasei.
Imediat, Tunyiogi a ridicat steagul, indicând poziția afară din joc a lui Lo Celso. Golul argentinianului a fost anulat.
Kovacs a dat corner inițial. Ajutat de VAR, a schimbat decizia: penalty!
Minutul 28. Acțiunea care i-a provocat probleme lui Kovacs.
Tagliafico a centrat, Lautaro Martinez nu era în ofsaid, a reluat mingea în bară.
Avansat, stoperul Marcos Senesi a încercat să înscrie din plonjon. Exact în clipa în care argentinianul a atins balonul, iordanianul Nizar Al-Rashdan l-a lovit cu gheata în cap încercând să respingă.
Arbitrul era plasat în spatele lui Al-Rashdan când acesta l-a atacat pe Senesi. Nu a văzut faultul.
Inițial, a dictat corner. Otamendi și Lo Celso au protestat.
„Centralul” a fost avertizat în cască de VAR-ul belgian Bram Van Driessche, care i-a cerut să revadă momentul contactului.
Kovacs a urmărit reluarea acțiunii pe monitorul de la marginea terenului, schimbându-și hotărârea.
„Numărul 21 nu a atins mingea, lovind capul jucătorului advers. Decizie finală: penalty”, a anunțat la microfon.
Și Marica atent. Al doilea gol anulat lui Lo Celso. Lautaro era în ofsaid
Minutul 48. Momentul în care asistentul Mihai Marica a intrat și el în acțiune.
Lansat la limita ofsaidului, Lautaro Martinez a scăpat singur cu portarul iordanian, l-a driblat, apoi s-a întors și i-a pasat lui Lo Celso, care a înscris.
Marica avea deja steagul sus când camerele TV l-au prins în prim-plan.
Nu era în ofsaid Lo Celso, ci Lautaro, de la prima fază.
La fel ca Tunyogi la primul gol anulat lui Lo Celso, tușierul era foarte bine plasat pentru a observa poziția afară din joc a lui Martinez.
Reușita lui Lo Celso nu a fost validată.