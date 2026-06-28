Istvan Kovacs, salvat de VAR FOTO. Cele trei decizii dificile ale arbitrilor la Iordania - Argentina. Cât timp i-a luat „centralului” pentru penalty +19 foto
Istvan Kovacs a urmărit reluarea contactului Al-Rashdan-Senesi și a dat penalty pentru Argentina. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Istvan Kovacs, salvat de VAR FOTO. Cele trei decizii dificile ale arbitrilor la Iordania - Argentina. Cât timp i-a luat „centralului” pentru penalty

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 10:07
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 10:34
  • Istvan Kovacs a arbitrat Iordania - Argentina 1-3, al doilea său meci la Campionatul Mondial.
  • Trei decizii complicate pentru Kovacs și asistenții lui, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. 
  • Cele trei faze, analizate în rândurile de mai jos. 
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După ce a debutat la Campionatul Mondial, pe 20 iunie, la Tunisia - Japonia 0-4, Istvan Kovacs a fost delegat la al doilea meci, împreună cu asistenții săi, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

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„Centralul” în vârstă de 41 de ani a primit Iordania - Argentina (1-3), o săptămână mai târziu.

Ofsaid, Lo Celso. Tunyiogi l-a avertizat imediat pe Kovacs

Un joc fără miză, pentru că echipa lui Messi era deja calificată, iar adversara eliminată.

Istvan Kovacs și Leo Messi, la finalul meciului de la Dallas. Foto: Imago Istvan Kovacs și Leo Messi, la finalul meciului de la Dallas. Foto: Imago
Istvan Kovacs și Leo Messi, la finalul meciului de la Dallas. Foto: Imago

Totuși, au fost trei faze care i-au pus la încercare pe arbitri.

Minutul 7. Argentina a deschis scorul, a înscris Lo Celso, dar mijlocașul sud-american era în ofsaid în momentul pasei.

Minutul 7: Lo Celso a înscris, dar era în ofsaid în momentul pase. Fotografii: capturi Antena 1
Minutul 7: Lo Celso a înscris, dar era în ofsaid în momentul pase. Fotografii: capturi Antena 1

Galerie foto (19 imagini)

Minutul 7: Lo Celso a înscris, dar era în ofsaid în momentul pase. Fotografii: capturi Antena 1 Asistentul Ferencz Tunyogi a ridicat steagul, semnalizând imediat poziția afară din joc. Gol anulat corect Minutul 28: momentul în care Nizar Al-Rashdan l-a faultat pe Senesi Istvan Kovacs a dictat întâi corner Argentinienii au protestat, cerând penalty
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Imediat, Tunyiogi a ridicat steagul, indicând poziția afară din joc a lui Lo Celso. Golul argentinianului a fost anulat.

Kovacs a dat corner inițial. Ajutat de VAR, a schimbat decizia: penalty!

Minutul 28. Acțiunea care i-a provocat probleme lui Kovacs.

Tagliafico a centrat, Lautaro Martinez nu era în ofsaid, a reluat mingea în bară.

Avansat, stoperul Marcos Senesi a încercat să înscrie din plonjon. Exact în clipa în care argentinianul a atins balonul, iordanianul Nizar Al-Rashdan l-a lovit cu gheata în cap încercând să respingă.

Arbitrul s-a lămurit că a fost fault
Arbitrul s-a lămurit că a fost fault

Galerie foto (19 imagini)

Minutul 7: Lo Celso a înscris, dar era în ofsaid în momentul pase. Fotografii: capturi Antena 1 Asistentul Ferencz Tunyogi a ridicat steagul, semnalizând imediat poziția afară din joc. Gol anulat corect Minutul 28: momentul în care Nizar Al-Rashdan l-a faultat pe Senesi Istvan Kovacs a dictat întâi corner Argentinienii au protestat, cerând penalty
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Arbitrul era plasat în spatele lui Al-Rashdan când acesta l-a atacat pe Senesi. Nu a văzut faultul.

Inițial, a dictat corner. Otamendi și Lo Celso au protestat.

Protestul lui Otamendi și Lo Celso. Foto: Imago Protestul lui Otamendi și Lo Celso. Foto: Imago
Protestul lui Otamendi și Lo Celso. Foto: Imago

„Centralul” a fost avertizat în cască de VAR-ul belgian Bram Van Driessche, care i-a cerut să revadă momentul contactului.

Kovacs a urmărit reluarea acțiunii pe monitorul de la marginea terenului, schimbându-și hotărârea.

„Numărul 21 nu a atins mingea, lovind capul jucătorului advers. Decizie finală: penalty”, a anunțat la microfon.

2 minute și 22 de secunde
au trecut de la momentul faultului lui Al-Rashdan asupra lui Senesi până când Kovacs a dictat lovitură de pedeapsă (27:08-29:30)

Și Marica atent. Al doilea gol anulat lui Lo Celso. Lautaro era în ofsaid

Minutul 48. Momentul în care asistentul Mihai Marica a intrat și el în acțiune.

Lansat la limita ofsaidului, Lautaro Martinez a scăpat singur cu portarul iordanian, l-a driblat, apoi s-a întors și i-a pasat lui Lo Celso, care a înscris.

Lautaro era în ofsaid în momentul pasei. Marica era foarte bine poziționat
Lautaro era în ofsaid în momentul pasei. Marica era foarte bine poziționat

Galerie foto (19 imagini)

Minutul 7: Lo Celso a înscris, dar era în ofsaid în momentul pase. Fotografii: capturi Antena 1 Asistentul Ferencz Tunyogi a ridicat steagul, semnalizând imediat poziția afară din joc. Gol anulat corect Minutul 28: momentul în care Nizar Al-Rashdan l-a faultat pe Senesi Istvan Kovacs a dictat întâi corner Argentinienii au protestat, cerând penalty
+19 Foto
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Marica avea deja steagul sus când camerele TV l-au prins în prim-plan.

Nu era în ofsaid Lo Celso, ci Lautaro, de la prima fază.

La fel ca Tunyogi la primul gol anulat lui Lo Celso, tușierul era foarte bine plasat pentru a observa poziția afară din joc a lui Martinez.

Reușita lui Lo Celso nu a fost validată.

3 cartonașe galbene
a arătat Istvan Kovacs la Iordania - Argentina, toate jucătorilor asiatici

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