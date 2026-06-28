Istvan Kovacs, salvat de VAR FOTO. Cele trei decizii dificile ale arbitrilor la Iordania - Argentina. Cât timp i-a luat „centralului” pentru penalty

Istvan Kovacs a arbitrat Iordania - Argentina 1-3, al doilea său meci la Campionatul Mondial.

Trei decizii complicate pentru Kovacs și asistenții lui, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Cele trei faze, analizate în rândurile de mai jos.

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După ce a debutat la Campionatul Mondial, pe 20 iunie, la Tunisia - Japonia 0-4, Istvan Kovacs a fost delegat la al doilea meci, împreună cu asistenții săi, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

„Centralul” în vârstă de 41 de ani a primit Iordania - Argentina (1-3), o săptămână mai târziu.

Ofsaid, Lo Celso. Tunyiogi l-a avertizat imediat pe Kovacs

Un joc fără miză, pentru că echipa lui Messi era deja calificată, iar adversara eliminată.

Istvan Kovacs și Leo Messi, la finalul meciului de la Dallas. Foto: Imago

Totuși, au fost trei faze care i-au pus la încercare pe arbitri.

Minutul 7. Argentina a deschis scorul, a înscris Lo Celso, dar mijlocașul sud-american era în ofsaid în momentul pasei.

Imediat, Tunyiogi a ridicat steagul, indicând poziția afară din joc a lui Lo Celso. Golul argentinianului a fost anulat.

Kovacs a dat corner inițial. Ajutat de VAR, a schimbat decizia: penalty!

Minutul 28. Acțiunea care i-a provocat probleme lui Kovacs.

Tagliafico a centrat, Lautaro Martinez nu era în ofsaid, a reluat mingea în bară.

Avansat, stoperul Marcos Senesi a încercat să înscrie din plonjon. Exact în clipa în care argentinianul a atins balonul, iordanianul Nizar Al-Rashdan l-a lovit cu gheata în cap încercând să respingă.

Arbitrul era plasat în spatele lui Al-Rashdan când acesta l-a atacat pe Senesi. Nu a văzut faultul.

Inițial, a dictat corner. Otamendi și Lo Celso au protestat.

Protestul lui Otamendi și Lo Celso. Foto: Imago

„Centralul” a fost avertizat în cască de VAR-ul belgian Bram Van Driessche, care i-a cerut să revadă momentul contactului.

Kovacs a urmărit reluarea acțiunii pe monitorul de la marginea terenului, schimbându-și hotărârea.

„Numărul 21 nu a atins mingea, lovind capul jucătorului advers. Decizie finală: penalty”, a anunțat la microfon.

2 minute și 22 de secunde au trecut de la momentul faultului lui Al-Rashdan asupra lui Senesi până când Kovacs a dictat lovitură de pedeapsă (27:08-29:30)

Și Marica atent. Al doilea gol anulat lui Lo Celso. Lautaro era în ofsaid

Minutul 48. Momentul în care asistentul Mihai Marica a intrat și el în acțiune.

Lansat la limita ofsaidului, Lautaro Martinez a scăpat singur cu portarul iordanian, l-a driblat, apoi s-a întors și i-a pasat lui Lo Celso, care a înscris.

Marica avea deja steagul sus când camerele TV l-au prins în prim-plan.

Nu era în ofsaid Lo Celso, ci Lautaro, de la prima fază.

La fel ca Tunyogi la primul gol anulat lui Lo Celso, tușierul era foarte bine plasat pentru a observa poziția afară din joc a lui Martinez.

Reușita lui Lo Celso nu a fost validată.

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