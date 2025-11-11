N-au respectat regulile privind vaccinarea Argentina are absențe importante la ultimul meci din acest an. Scaloni nu poate conta pe 3 jucători

Trei jucători importanți nu au fost incluși în lot pentru următoarea acțiune a naționalei Argentinei.

Campioana mondială va juca un amical împotriva Angolei, pe 14 noiembrie, de la ora 18:00.

Calificată deja la Mondialul din 2026, Argentina mai are de efectuat doar o partidă de pregătire în ultima acțiune a naționalelor din acest an.

Trei jucători importanți nu au fost incluși în lotul Argentinei

Julian Alvarez, Nahuel Molina și Giuliano Simeone, jucătorii celor de la Atletico Madrid, nu au fost incluși în lotul Argentinei înaintea meciului amical cu Angola.

Cei trei fotbaliști nu au finalizat la timp procedurile de vaccinare împotriva febrei galbene și nu pot intra pe teritoriul Angolei, a informat federația argentiniană, potrivit tribuna.com.

Astfel, selecționerul Lionel Scaloni a fost nevoit să adauge pe listă alți doi jucători: Kevin Mac Allister, care ar putea debuta la echipa mare, și Lisandro Martinez, care a revenit după o accidentare și a participat doar la câteva antrenamente.

Argentina s-a calificat la CM 2026 încă din luna martie a acestui an și își va putea apăra trofeul la competiția din SUA, Mexic și Canada, unde Lionel Messi va fi la a șasea apariție din carieră la un turneu final.

FOTO. Leo Messi, la ultimul meci jucat acasă, într-o campanie de calificare

