„Vreau să mă abțin” Un fost coleg de la națională l-a criticat dur pe Mirel Rădoi: „Stres de la etapă la etapă” » Ce sfat îi dă tehnicianului

Ciprian Marica (40 de ani) a reacționat după decizia lui Mirel Rădoi de a demisiona de la Universitatea Craiova.

Fostul atacant al naționalei crede că pentru club e mai bine fără Rădoi, care provoca mult stres în rândul jucătorilor.

Mihai Rotaru, finanțatorul Craiovei, a anunțat oficial, luni, că Mirel Rădoi s-a despărțit de echipă, în ciuda eforturilor conducerii de a-l convinge să ducă proiectul mai departe.

Ciprian Marica: „Bine că, în sfârșit, s-a terminat cumva!”

Marica e de părere că lucrurile nu mai puteau continua astfel la Craiova, cu atât de multe tensiuni și cu Rădoi care susținea constant că pleacă.

În plus, fostul atacant al naționalei îl sfătuiește pe antrenor să-și cumpere propriul club, pentru a nu se mai repeta astfel de episoade.

„Vreau să mă abțin, nu de alta, dar... bine că, în sfârșit, s-a terminat cumva! Că săracii, ăia de la Craiova, stăteau într-un stres etapă de la etapă, sincer!

Discuțiile și faptul că a mai spus de nu știu câte ori că vrea să plece, că pleacă, îi țineau pe cei de acolo într-o alertă continuă și căutau soluții și se tot rugau de el.

Rădoi, care e un tip foarte... dar mai nou așa, îl cunosc pe Rădoi, că am stat atât timp la echipa națională. Poziția asta de antrenor l-a făcut să fie foarte sensibil, foarte dur. Foarte...

Cel mai indicat pentru mine, dacă ar fi să îi spun ceva lui Rădoi: «Bă, ar trebui să îți cumperi clubul tău! Trebuie să ai echipa ta, să faci ce vrei tu. Că altfel ajungi în situații din astea permanent».

El a mai avut o tentativă să cumpere o echipă. Chiar el a și declarat că vrea să cumpere, să asocieze o treabă. E cel mai indicat, că el nu este deloc maleabil, vrea să controleze tot și lucrul ăsta se poate întâmpla doar dacă e echipa ta. Altfel, nu ai cum să faci de unul singur tot ce vrei tu”, a spus Marica, potrivit sport.ro.

10 luni a rezistat Mirel Rădoi pe banca oltenilor, cel mai lung mandat al său la o echipă de club

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport