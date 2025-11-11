Încă un bosniac s-a rupt! A jucat joi contra FCSB, dar ratează meciul cu România. Accidentare rară + Când a aflat selecționerul

Bosnia a pierdut în câteva zile ambii stoperi care jucaseră pe 21 martie, la 1-0 în fața „tricolorilor”.

Ultimul fusese joi adversarul lui FCSB, în Europa League, cu FC Basel. Nu va mai repeta duelul cu Bîrligea.

O leziune neașteptată l-a împiedicat să mai vină la lot pentru meciul de la Zenica, de sâmbătă.

Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, se confruntă cu o mulțime de probleme de lot înaintea meciului cu „tricolorii”, decisiv în campania pentru Mondial.

Antrenorul rămăsese deja fără trei titulari: stoperul Mujakic, „închizătorul” Sunjic (ambii suspendați) și vârful Demirovic, accidentat.

După Radeljic, Barisic out!

Sâmbătă, a mai ieșit unul de pe listă. Alt fundaș central, Stjepan Radeljic, de la Rijeka.

Aflând că nu va putea veni la reunire, Barbarez a convocat de urgență doi de pe lista de așteptare: Adrian Leon Barisic (apărător, Basel) și Dario Saric (mijlocaș central, Antalyaspor).

Barisic tocmai jucase joi seară contra FCSB, la 3-1 pentru echipa sa în Europa League.

Barisic a căzut pe mână duminică, în meciul lui Basel cu Lugano Foto: Imago

Selecționerul n-a avut noroc nici cu Barisic. Stoperul a fost înlocuit duminică, în Basel - Lugano 0-1. În minutul 83 a căzut pe mână și n-a mai putut continua.

Barbarez: „Barisic și-a rupt ligamentele la încheietura mâinii”

Luni, la conferință, Barbarez a dezvăluit, potrivit presei locale: „Barisic nu va fi în lotul pentru România. Și-a rupt ligamentele la încheietura mâinii. Am aflat acum 15 minute”.

Barisic și Radeljic au format cuplul fundașilor centrali titulari la 1-0 cu România, în martie.

Barbarez, îngrijorat Foto: Imago

„Am fost în contact cu Radeljic toată săptămâna. Nu s-a antrenat deloc. Cei de la club ne-au comunicat că poate juca dacă i se fac injecții. Ultima oară am vorbit vineri și am căzut de acord să nu participe la aceste partide”, a adăugat selecționerul.

Barbarez: „Sentimentele mele nu se vor schimba niciodată”

Barbarez a fost întrebat și despre conflictul federației (BFSBIH) cu ultrașii Fanaticos, principala facțiune a galeriei naționalei. Fanaticos l-au acuzat pe președintele BFSBIH, Vico Zeljkovic, că i-a interzis la meciul cu România.

„Am dovedit de un milion de ori cât de mult înseamnă pentru mine această țară, echipa națională și fanii. Sentimentele mele nu se vor schimba niciodată”, a declarat tehnicianul.

Barbarez iubește țara, iubește fanii, mai ales pe cei mai loiali fani. Nu trebuie să port tricou sau să postez ceva pe social media ca să le arăt oamenilor acest lucru Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei

