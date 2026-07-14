Argentina a primit ce a vrut de la FIFA Superstiție sau alegere simbolică? Cum a ajuns un tricou improvizat să devină talismanul fotbalului argentinian
Lionel Messi în echipamentul albastru, la meciul cu Iordania, din grupe (foto: Imago)
Campionatul Mondial

Argentina a primit ce a vrut de la FIFA Superstiție sau alegere simbolică? Cum a ajuns un tricou improvizat să devină talismanul fotbalului argentinian

alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 09:58
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 09:58
  • Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) a solicitat FIFA permisiunea ca naționala lui Lionel Messi să evolueze în echipamentul albastru de deplasare, la meciul cu Anglia, deși tradițional joacă în tricoul alb-albastru.
  • Motivul, în rândurile de mai jos.
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Argentina a cerut să joace în tricoul legendar al „pumelor” în semifinala de la CM 2026, cu Anglia, iar FIFA a aprobat cererea.

Anglia va evolua în echipamentul clasic, complet alb.

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Argentina joacă în echipamentul albastru în semifinala cu Anglia de la CM 2026

Naționala lui Lionel Scaloni a mai purtat o singură dată echipamentul format din tricoul albastru, șort și jambiere negre negre, la meciul din faza grupelor, contra Iordaniei (scor 3-1).

Argentina, la meciul cu Iordania (foto: Imago) Argentina, la meciul cu Iordania (foto: Imago)
Argentina, la meciul cu Iordania (foto: Imago)

Deși AFA nu a oferit o explicație oficială pentru această solicitare, alegerea a fost asociată cu două dintre victoriile memorabile ale Argentinei împotriva Angliei.

Prima e sfertul de finală al Cupei Mondiale din 1986 (scor 2-1), a doua o reprezintă optimile din 1998 (scor 2-2 în timp regulamentar, 4-3 după penalty-uri). La ambele meciuri, Argentina a jucat în tricourile albastre.

Povestea tricoului din '86 purtat de Maradona&co. la meciul cu Anglia

Povestea din 1986 e una aparte. Un tricou cumpărat în ultimul moment a intrat în istorie. Celebrul echipament albastru purtat de Diego Maradona împotriva Angliei, în Mexic 1986, nu fusese pregătit inițial pentru acel meci.

Într-un material publicat de FIFA, este relatat că selecționerul Carlos Bilardo a considerat că echipamentul de rezervă disponibil era prea greu pentru condițiile de temperatură și umiditate din Ciudad de Mexico.

În lipsa unei alternative, un oficial al federației a cumpărat, cu doar câteva ore înaintea partidei, două modele de tricouri albastre dintr-un magazin sportiv, iar Maradona l-a ales pe cel care urma să devină legendar.

Argentina, la meciul cu Anglia, din Mexic 1986 (foto: Imago) Argentina, la meciul cu Anglia, din Mexic 1986 (foto: Imago)
Argentina, la meciul cu Anglia, din Mexic 1986 (foto: Imago)

Stema de pe tricoul Argentinei a fost cusută manual, iar numerele argintii au fost aplicate în grabă. Cu acel echipament improvizat, Argentina a învins Anglia cu 2-1, într-un meci rămas în istorie pentru cele două goluri ale lui Maradona: controversata „Mână a lui Dumnezeu” și capodopera considerată ulterior „Golul Secolului”.

Gabriel Batistuta, în 1998 (foto: Imago) Gabriel Batistuta, în 1998 (foto: Imago)
Gabriel Batistuta, în 1998 (foto: Imago)

Superstiție sau alegere simbolică?

Tricoul albastru a devenit unul dintre cele mai puternice simboluri ale fotbalului argentinian.

În Argentina, cultura fotbalului este strâns legată de ceea ce localnicii numesc cabala (o serie de ritualuri și obiceiuri despre care se crede că aduc noroc).

BBC a documentat această tradiție, arătând că mulți suporteri urmăresc fiecare meci în aceleași condiții, poartă aceleași haine sau respectă ritualuri devenite aproape obligatorii pe durata turneelor finale.

De-a lungul istoriei naționalei au existat numeroase exemple: la Mondialul din 1978, unii jucători obișnuiau să urmărească filme de groază înaintea meciurilor, iar la ediția din 1986 Carlos Bilardo le cerea fotbaliștilor să ocupe mereu același loc în autocarul echipei.

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