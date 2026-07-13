Mourinho, subiect de film  Când va fi lansat documentarul despre cariera lui „The Special One” » De la ce idee a pornit totul +9 foto
Foto: captură YouTube/Netflix
Diverse

Mourinho, subiect de film Când va fi lansat documentarul despre cariera lui „The Special One” » De la ce idee a pornit totul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 23:35
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 10:49
  • Netflix a lansat, luni, teaserul pentru documentarul despre cariera lui Jose Mourinho (63 de ani), care va fi intitular simplu „Mourinho”.
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Documentarul a fost filmat pe parcursul a doi ani și este structurat în trei episoade. Va fi lansat oficial pe 11 august.

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Netflix va lansa în august documentarul despre Jose Mourinho

Documentarul început în 2024 este realizat în jurul unui moment simbolic din cariera actualului antrenor al lui Real Madrid: s-au împlinit 20 de ani de la marea performanță reușită alături de Porto, atunci când a câștigat Liga Campionilor.

Producția prezintă ascensiunea spectaculoasă a antrenorului portughez la Chelsea, Inter Milano, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma și Fenerbahce.

Acest documentar este produs de John Battsek, dublu câștigător al Premiului Oscar, și de regizorul Joe Pearlman, nominalizat la BAFTA și Emmy, cunoscut pentru „Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now”, conform as.com.

Documentarul Netflix despre Jose Mourinho. Foto: captură YouTube/Netflix
Documentarul Netflix despre Jose Mourinho. Foto: captură YouTube/Netflix

Galerie foto (9 imagini)

Documentarul Netflix despre Jose Mourinho. Foto: captură YouTube/Netflix Documentarul Netflix despre Jose Mourinho. Foto: captură YouTube/Netflix Documentarul Netflix despre Jose Mourinho. Foto: captură YouTube/Netflix Documentarul Netflix despre Jose Mourinho. Foto: captură YouTube/Netflix Documentarul Netflix despre Jose Mourinho. Foto: captură YouTube/Netflix
+9 Foto
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Trailerul îi duce pe fani în camera plină de trofee ale lui Jose Mourinho, acolo unde are o replică a trofeului din Premier League, o pereche de ghete semnate de Diego Maradona și primul tricou purtat de Cristiano Ronaldo în fotbalul profesionist.

„Am început să câștig în 2003, iar ultimul meu trofeu a fost în 2022. Asta înseamnă 20 de ani de victorii. De aceea vreți să spuneți povestea mea.

Nu faci un documentar despre cineva care nu a câștigat nimic”, a fost prima reacție a lui Mourinho în trailerul lansat de Netflix luni.

Printre cei care apar în documentar se numără Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al lui Manchester United, dar și foștii elevi ai lui Mou de la Chelsea, John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba și Petr Cech.

Ce trofee a cucerit Jose Mourinho în cariera de antrenor:

  • 2X Liga Campionilor: cu Inter și Porto
  • 3X Premier League: cu Chelsea
  • 1X La Liga: cu Real Madrid
  • 2X Serie A: cu Inter
  • 1X Cupa UEFA: cu Porto
  • 1X Europa League: cu Manchester United
  • 1X Conference League: cu AS Roma
  • 1X Cupa Angliei: cu Chelsea
  • 1X Cupa și Supercupa Spaniei: cu Real Madrid
  • 1X Cupa și Supercupa Italiei: cu Inter
  • 4X Cupe ale Ligii Angliei: 3 cu Chelsea și una cu Manchester United
  • 2X Supercupe ale Angliei: câte una cu Chelsea și Manchester United
  • 2X Campionate ale Portugaliei: cu Porto
  • 1X Cupa și Supercupa Portugaliei: cu Porto

VIDEO. Trailerul documentarului „Mourinho”

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