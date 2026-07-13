Netflix a lansat, luni, teaserul pentru documentarul despre cariera lui Jose Mourinho (63 de ani), care va fi intitular simplu „Mourinho”.

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Documentarul a fost filmat pe parcursul a doi ani și este structurat în trei episoade. Va fi lansat oficial pe 11 august.

Netflix va lansa în august documentarul despre Jose Mourinho

Documentarul început în 2024 este realizat în jurul unui moment simbolic din cariera actualului antrenor al lui Real Madrid: s-au împlinit 20 de ani de la marea performanță reușită alături de Porto, atunci când a câștigat Liga Campionilor.

Producția prezintă ascensiunea spectaculoasă a antrenorului portughez la Chelsea, Inter Milano, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma și Fenerbahce.

Acest documentar este produs de John Battsek, dublu câștigător al Premiului Oscar, și de regizorul Joe Pearlman, nominalizat la BAFTA și Emmy, cunoscut pentru „Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now”, conform as.com.

Trailerul îi duce pe fani în camera plină de trofee ale lui Jose Mourinho, acolo unde are o replică a trofeului din Premier League, o pereche de ghete semnate de Diego Maradona și primul tricou purtat de Cristiano Ronaldo în fotbalul profesionist.

„Am început să câștig în 2003, iar ultimul meu trofeu a fost în 2022. Asta înseamnă 20 de ani de victorii. De aceea vreți să spuneți povestea mea.

Nu faci un documentar despre cineva care nu a câștigat nimic”, a fost prima reacție a lui Mourinho în trailerul lansat de Netflix luni.

Printre cei care apar în documentar se numără Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al lui Manchester United, dar și foștii elevi ai lui Mou de la Chelsea, John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba și Petr Cech.

Ce trofee a cucerit Jose Mourinho în cariera de antrenor:

2X Liga Campionilor: cu Inter și Porto

3X Premier League: cu Chelsea

1X La Liga: cu Real Madrid

2X Serie A: cu Inter

1X Cupa UEFA: cu Porto

1X Europa League: cu Manchester United

1X Conference League: cu AS Roma

1X Cupa Angliei: cu Chelsea

1X Cupa și Supercupa Spaniei: cu Real Madrid

1X Cupa și Supercupa Italiei: cu Inter

4X Cupe ale Ligii Angliei: 3 cu Chelsea și una cu Manchester United

2X Supercupe ale Angliei: câte una cu Chelsea și Manchester United

2X Campionate ale Portugaliei: cu Porto

1X Cupa și Supercupa Portugaliei: cu Porto

VIDEO. Trailerul documentarului „Mourinho”

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