Umilit de clubul unde a scris istorie  Cum a fost îndepărtat jucătorul din Premier League după ce a suferit un accident grav: „Să nu mai vii aici!”

Michail Antonio (36 de ani), fostul atacant al lui West Ham, a rememorat un eveniment în care s-a simțit umilit la clubul unde a scris istorie, după accidentul grav pe care l-a suferit în 2024.

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Pe 7 decembrie 2024, Antonio a trecut prin cel mai greu moment al vieții sale. A fost implicat într-un accident rutier grav.

Vehiculul pe care îl conducea a intrat violent într-un copac, după ce pierduse controlul, iar fotbalistul a suferit o fractură serioasă la picior. Recuperarea a durat luni întregi și i-a pus sub semnul întrebării întreaga carieră.

Michail Antonio: „ Mi-a spus că îmi poate oferi un contract de 5.000 de lire pe săptămână”

Contractul atacantul cu West Ham se apropia de final în momentul accidentului.

Primul șoc pentru Antonio a venit când Karren Brady, fosta vicepreședintă a clubului, i-a făcut o ofertă pentru prelungirea contractului, pe care jamaicanul a considerat-o umilitoare.

„Karren Brady mi-a spus că îmi poate oferi un contract de 5.000 de lire pe săptămână, dar la echipa U21, nu la prima echipă.

I-am spus: «Cum poți să-mi oferi 5.000 de lire pe săptămână și să-mi spui că voi juca la U21, când jucătorii de acolo câștigă mai mult decât atât, iar eu sunt la acest club de 10 ani?».

Ea mi-a răspuns: «Da, dar ei n-au fost implicați într-un accident de mașină și nu și-au făcut praf piciorul». Am rămas fără cuvinte. Am zis doar: «Bine…». N-am semnat contractul”, a declarat Michail Antonio, conform fourfourtwo.com.

323 de meciuri a jucat Michail Antonio pentru West Ham. A marcat 83 de goluri și a oferit 43 de pase decisive. Este golgheter all-time al „ciocănarilor” în Premier League

Ulterior, atacantul își dăduse seama că nu mai făcea parte din planurile fostului antrenor Graham Potter, din cauza problemelor sale medicale.

„Graham Potter a încercat să-mi interzică accesul la baza de pregătire până la expirarea contractului, din cauza unui comentariu pe care l-am făcut într-o intervenție pentru TNT.

Era același lucru pe care îl spuneam de ani de zile: că multe cluburi îi tratează pe jucători ca pe niște bucăți de carne. În momentul în care un fotbalist nu mai este la fel de util, clubul încearcă să scape de el. Am spus asta la TNT, iar a doua zi, când am ajuns la bază, Graham m-a chemat în biroul lui.

Mi-a spus: «Cred că ar fi mai bine să nu mai vii aici». I-am răspuns: «Ba voi veni, pentru că aveți obligația de a avea grijă de mine și știu că am dreptul să fiu aici. Ne vedem mâine». Ne-am certat, iar din ziua aceea nici măcar nu ne-am mai salutat și nu am mai vorbit niciodată”, a adăugat Antonio.

Mașina lui Michail Antonio după accident / Foto: The Sun

Michail Antonio: „Pur și simplu avea o problemă cu mine”

Antonio a continuat și a explicat că a fost afectat de comportamentul lui Graham Potter față de el, cel care îl considera o influență negativă pentru echipă.

„Eu eram acolo, glumeam cu băieții, iar el vedea asta. Așa sunt eu, încerc mereu să-i fac pe oameni să zâmbească. Când nu mai aveam echipă, băieții îmi trimiteau mesaje și îmi spuneau: «Ar fi bine să te întorci aici».

Pur și simplu avea o problemă cu mine, fără să mă cunoască. A venit la club după accidentul meu, iar în perioada aceea eu aproape că nu eram prezent la bază.

Făceam recuperarea în Dubai sau la Manchester și ajungeam la club poate o săptămână pe lună. Nu a avut niciodată ocazia să mă cunoască cu adevărat”, a mai adăugat jamaicanul.

El a decis să renunțe la toți jucătorii cu experiență. Eu, Aaron Cresswell, Vladimír Coufal, Edson Álvarez, i-a îndepărtat pe toți cei care erau lideri în vestiar. Iar după doar o lună de la începutul sezonului a spus: «Nu avem lideri». Cum poate avea sens așa ceva? Cum să renunți la toți liderii, iar apoi să te plângi că nu mai există lideri în vestiar? A fost chiar decizia ta! Michail Antonio, fost atacant la West Ham

După despărțirea de West Ham în vara anului 2025, Michail Antonio a mai jucat pentru Al-Sailiya, în Qatar, formație de care s-a despărțit recent.

Cifrele lui Michail Antonio din carieră:

West Ham: 323 de meciuri, 83 de goluri, 43 de pase de decisive

Sheffield Wednesday: 84 de meciuri, 17 goluri, 18 pase decisive

Nottingham Forest: 54 de meciuri, 19 goluri, 13 pase decisive

Southampton: 39 de meciuri, 7 goluri, 3 pase decisive

Reading: 33 meciuri, un gol, o pasă decisivă

Colchester United: 16 meciuri, 4 goluri, 3 pase decisive

Al-Sailiya: 4 meciuri

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