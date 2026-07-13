Transfer ratat pentru Inter  Jucătorul dorit de Cristi Chivu a picat vizita medicală » De ce testele sunt mai stricte în Italia 

Giuseppe Marotta (69 de ani), președintele lui Inter Milano, a confirmat că transferul lui Anan Khalaili (21 de ani) a picat.

Mijlocașul celor de la Union Saint-Gilloise nu a trecut vizita medicală, iar acum echipa lui Cristi Chivu trebuie să-și îndrepte atenția către alt jucător.

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Campioana Italiei urma să oficializeze al treilea transfer al verii. Inter era dispusă să plătească 25 de milioane de euro în schimbul israelianului Khalaili, dar mutarea a picat în ultimul moment.

Transferul lui Anan Khalaili la Inter a picat: „Nu a trecut vizita medicală”

În cadrul primei conferințe de presă înainte de începerea noului sezon, Giuseppe Marotta a dezvăluit că Anan Khalaili a picat vizita medicală și nu va fi transferat de Inter.

„ Vreau să vă anunț că Anan Khalaili nu a trecut vizita medicală. Jucătorul nu este apt. Este o veste care ne întristează profund, mai ales că negocierile cu Union Saint-Gilloise erau deja încheiate. Am primit această informare chiar în urmă cu câteva minute.

În Italia există o lege foarte strictă privind protecția sănătății sportivilor, iar decizia aparține unui organism independent, nu echipei medicale a clubului.

Suntem obligați să o respectăm. Regretăm foarte mult această situație și acum trebuie să căutăm alternative”, a declarat Marotta, conform inter.it.

Sunt optimist că vom găsi în scurt timp soluția potrivită pentru acel post. Piața transferurilor este foarte complicată, sumele vehiculate sunt uriașe și împing fotbalul italian într-un rol secundar. Nu excludem noi investiții. Sper să rezolvăm rapid această problemă. Știm că lotul trebuie completat, însă deciziile nu trebuie luate din grabă, ci în urma unei munci bine făcute. Giuseppe Marotta, președintele lui Inter

Jucătorul care a fost dorit de Chivu evoluează de doi ani în Belgia, fiind transferat de Union de la Maccabi Haifa, unde evoluase doar un sezon la prima echipă.

În sezon trecut, Anan Khalaili a jucat 52 de meciuri pentru Union Saint-Gilloise, în care a marcat 6 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive.

23 de milioane de euro este cota de piață a lui Anan Khalaili, conform Transfermarkt

În această vară, Inter a perfectat transferul lui Manuel Akanji, împrumutat sezonul trecut de la City, și l-a readus pe Aleksandar Stankovic de la Club Brugge.

De ce situația este diferită în Italia față de alte țări

După ce Khalaili nu a trecut vizita medicală la Inter, s-a discutat tot mai mult despre procedura de acordare a avizului medical pentru sportivii profesioniști din Italia.

În comparație cu alte țări europene, Italia aplică cele mai stricte criterii pentru protejarea sănătății fotbaliștilor.

Fiecare club din Serie A este obligat să își trimită jucătorii, sau pe cei pe care vrea să-i transfere, la un Centru de Medicină Sportivă, public sau privat acreditat, ales de club.

Dacă apar suspiciuni privind starea de sănătate a sportivului în urma controalelor, se poate solicita o părere din partea unul alt specialist.

La finalul controalelor se stabilește dacă fotbalistul va primi avizul medical. Mecanismul a fost explicat și de Paolo Zeppilli, fost profesor universitar de Medicină Sportivă, în prezent cardiolog specializat în medicina sportivă și medic al Federației Italiene de Fotbal.

„Un club din Serie A este obligat să respecte legislația italiană, aflată în vigoare încă din 1982. Atunci, Ministerul Sănătății a introdus obligativitatea controlului medical sportiv pentru practicarea sportului de performanță.

În 1995 a fost adoptat un decret destinat exclusiv sportivilor profesioniști, care a adăugat investigații suplimentare față de cele necesare pentru obținerea avizului medical obișnuit, în special testul maximal de efort și ecocardiografia.

În Anglia, controalele medicale au început să fie efectuate sistematic, însă ultimul cuvânt îi aparține jucătorului, care își asumă responsabilitatea pentru propria stare de sănătate. În Statele Unite nici măcar nu există o astfel de abordare: sportivii decid singuri dacă se retrag sau continuă să joace, pe propria răspundere.

În Spania există o atenție mai mare după cazuri dramatice, precum cel al lui Antonio Puerta de la Sevilla, însă înainte de acel episod nimeni nu îi făcuse un control medical amănunțit. Și în Franța există prudență, dar nu o lege care să reglementeze situația. Și acolo decizia finală îi aparține jucătorului”, a spus Paolo Zeppilli, conform gazzetta.it.

Medicul a vorbit și despre filosofia fotbalului italian, care pune sportivul pe primul loc.

„Sistemul nostru există de 44 de ani și, deși poate avea unele imperfecțiuni, pune sportivul pe primul loc. Unii ne pot acuza că suntem prea protectori, însă aceste măsuri sunt menite să îi protejeze atât pe jucători, cât și pe cluburi.

Nimeni nu este fericit să trimită pe teren un fotbalist care nu este în deplină siguranță din punct de vedere medical. Se poate discuta despre cât de strict este protocolul, dar alegerea noastră este una etică, o alegere în favoarea vieții. Dacă am în față un sportiv care riscă să moară pe teren, îl opresc.

Din punctul meu de vedere, și în alte țări ar trebui să existe reguli mai severe. Este ușor să spui «poți juca» atunci când nu îți asumi responsabilitatea pentru eventualele consecințe”, a încheiat Zeppilli.

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