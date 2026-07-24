Nicolas Otamendi și-a încheiat oficial cariera la naționala Argentinei.

Fundașul central, ajuns la 38 de ani, a anunțat că nu va mai îmbrăca tricoul „albiceleste”

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Anunțul vine la scurt timp după finala Cupei Mondiale din 2026, urmând să se concentreze pe noul capitol al carierei sale la River Plate.

Nicolas Otamendi se retrage de la naționala Argentinei

Otamendi pune astfel punct unei cariere impresionante la echipa națională, în care a cucerit titlul mondial în 2022, două trofee Copa America și a disputat încă o finală mondială în 2026.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe contul său de Instagram:

„Astăzi trebuie să scriu cele mai grele cuvinte din întreaga mea carieră.

Am visat încă din copilărie să îmbrac tricoul naționalei Argentinei. A fost cel mai mare privilegiu pe care mi l-a oferit fotbalul. L-am apărat cu sufletul, cu mândrie și cu responsabilitatea de a înțelege ce înseamnă pentru milioane de argentinieni.

Soarta a făcut ca ultimul meu meci să fie o finală de Campionat Mondial. Nu am obținut rezultatul pe care ni l-am dorit, dar plec cu capul sus, știind că acest grup a luptat până în ultima secundă.

Mă retrag cu liniștea că am dat absolut totul. Nu am păstrat niciodată o picătură de energie pentru mine, nu am încetat să cred și nu am încetat niciodată să consider acest tricou cea mai mare onoare a vieții mele.

Le mulțumesc suporterilor argentinieni pentru dragostea necondiționată, pentru fiecare steag și fiecare cântec, pentru că ne-au fost alături atât în momentele frumoase, cât și în cele dificile.

Ați făcut ca, de fiecare dată când răsuna imnul, să simțim că nu suntem doar unsprezece jucători, ci milioane de oameni care apără același vis.

Mulțumesc familiei mele. Ați fost refugiul meu în momentele grele și puterea mea în fiecare provocare. Acest drum nu l-am parcurs niciodată singur.

Iar celor care vor continua să poarte acest tricou le spun din inimă: să nu încetați niciodată să credeți. Vor exista lovituri care vor părea imposibil de depășit, dar acest tricou îi răsplătește întotdeauna pe cei care îl apără cu umilință, sacrificiu și dragoste.

Țineți capul sus, continuați să luptați și nu lăsați ca o înfrângere să vă răpească speranța. Sunt convins că următorul capitol al istoriei noastre vă aparține.

Astăzi îmi iau rămas-bun de la naționala Argentinei cu o mândrie imensă pentru că mi-am reprezentat țara. Trofeele rămân în istorie, dar iubirea pentru aceste culori durează o viață întreagă.

Mulțumesc, Argentina! Mulțumesc că mi-ai permis să-mi îndeplinesc visul de a deveni campion mondial și de a purta cel mai frumos tricou din lume.”

Otamendi a debutat pentru Argentina în 2009 și a adunat 139 de selecții și 8 goluri, devenind unul dintre cei mai importanți fundași din istoria recentă a reprezentativei.

În ultimii ani a fost unul dintre liderii generației care a readus Argentina în vârful fotbalului mondial, contribuind la câștigarea Cupei Mondiale din Qatar și a două ediții consecutive ale Copa America. Acum, experimentatul fundaș își va continua cariera la nivel de club, la River Plate.

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