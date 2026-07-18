Mihai Lixandru (25 de ani) se desparte de FCSB după 9 ani de când a intrat în curtea celor de la FCSB, unde a jucat atât la nivel de juniori, când și seniori.

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Mijlocașul central, dublu campion al României alături de formația roș-albastră, își va continua cariera în Arabia Saudită.

Lixandru pleacă în Arabia Saudită. Va fi coleg cu un fost dinamovist

Transferul a fost confirmat vineri seara de patronul FCSB, Gigi Becali, care a dezvăluit și suma încasată de club.

„Lixandru deja a plecat, a făcut contractul. Habar n-am unde, dar MM mi-a zis ieri că deja a semnat și am luat 600.000 de euro. El nu mai intra în vederile noastre”, a declarat Gigi Becali.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Mihai Lixandru a fost transferat de Al Fateh, formație la care va fi coleg cu fundașul central Kennedy Boateng, fost jucător al lui Dinamo.

În această vară, mijlocașul s-a aflat pe lista mai multor cluburi din străinătate. Printre echipele interesate s-au numărat DC United, Virtus, Luzern și Rapid Viena, însă în cele din urmă fotbalistul a ales oferta venită din Arabia Saudită.

Lixandru părăsește FCSB după 108 meciuri oficiale în toate competițiile, interval în care a marcat șase goluri și a contribuit la câștigarea a două titluri de campion al României plus alte două Cupe.

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