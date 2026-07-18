Boutoutaou și Gnahore, pe lista UEFA FCSB va avea și o absență importantă în „dubla” cu Auda

FCSB urmează să-i adauge pe lista UEFA pe Aymen Boutoutaou (25 de ani) și Eddy Gnahore (32 de ani).

Formația lui Marius Baciu va întâlni FK Auda, în turul doi preliminar din Conference League, joi, de la 20:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe ProTV și platforma Voyo.

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FCSB a bifat doar trei transferuri în această vară și forțează integrarea rapidă în lot a ultimilor doi jucători prezentați.

FCSB îi va include pe lista UEFA pe Aymen Boutoutaou și Eddy Gnahore

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, cei doi fotbaliști urmează să fie incluși pe lista UEFA pentru cupele europene.

Boutoutaou ar putea debuta chiar joi, contra formației din Letonia, în timp ce Gnahore va debuta, cel mai probabil, cu Csikszereda, duminică, de la 21:30, în etapa #2 din Liga 1.

Ulterior, mijlocașul francez ar urma să evolueze și el contra celor de la FK Auda, în returul din Letonia, programat pe 30 iulie, de la ora 19:00.

Algerianul Boutoutaou a efectuat deja pregătirea de vară la fosta sa echipă, Sochaux, participând și la un meci amical, pe 10 iulie, cu Zurich, unde francezii s-au impus cu 2-1, iar Aymen s-a numărat printre marcatori.

În schimb, FCSB va avea o absență importantă. David Miculescu nu va fi apt pentru niciuna dintre partidele cu Auda.

În ciuda sezonului sub așteptări făcut de FCSB, Miculescu a fost unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei.

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