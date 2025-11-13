A fost împușcat în timpul atentatelor  Un fost jucător de rugby și-a protejat sora cu prețul vieții » A devenit scriitor și fotograf
A fost împușcat în timpul atentatelor Un fost jucător de rugby și-a protejat sora cu prețul vieții » A devenit scriitor și fotograf

Publicat: 13.11.2025, ora 14:05
Actualizat: 13.11.2025, ora 18:11
  • Aristide Barraud (36 de ani), fost jucător de rugby, a fost împușcat în timpul atacurilor teroriste de la Paris din 2015, în timp ce încerca să-și protejeze sora.
  • Un deceniu mai târziu, francezul a vorbit despre tragicul eveniment și despre cum i s-a schimbat viața.

Pe 13 noiembrie, trei teroriști s-au detonat în apropiere Stade de France, în timpul meciului Franța - Germania.

Un alt grup de atacatori a tras asupra unor cafenele și restaurante aglomerate din Paris, iar un al treilea grup a ucis 90 de persoane la un concert la care participau 1.500 de oameni.

În acea seară tragică, Aristide Barraud se afla pe terasa unui restaurant din Paris alături de sora sa, Alice, în momentul în care mai mulți bărbați au început să tragă. Sportivul a sărit în fața surorii lui pentru a o proteja și a fost împușcat în plămân și în picior.

Aristide Barraud: „Corpul meu este foarte afectat”

Aristide Barraud a revenit în rugby, însă, doi ani mai târziu, a decis să se retragă definitiv.

La 10 ani de la tragicul eveniment, fostul sportiv a vorbit despre momentele prin care a trecut.

Întrebat despre cum se simte după ce a fost împușcat în 2015, Aristide Barraud a precizat:

„Încă este dificil. Corpul meu este foarte, foarte afectat, așa că aș spune că am învățat să trăiesc cu durerea fizică, care este o durere diferită de cea a unui jucător de rugby, dar am nevoie de rutine, așa că am rutine sportive, de yoga, de înot, de stretching.

Corpul meu are adesea dificultăți, dar asta este partea negativă a faptului de a fi în viață. Așa că prefer asta decât să nu fiu în viață. Accept asta”, a declarat Aristide Barraud, potrivit marca.com.

Ce îmi vine în minte este că sunt foarte mândru și fericit să trăiesc astăzi o viață normală, că am reușit să mă distanțez de acel eveniment și că am reușit să-mi reconstruiesc viața. Aristide Barraud, fost jucător de rugby

Aristide Barraud: „Rugby-ul a revenit în viața mea”

După ce s-a retras definitiv din rugby în 2017, Barraud a revenit în sportul pe care l-a iubit, dar nu ca jucător: va colabora cu echipa națională franceză pentru revista L'Equipe din postura de redactor și fotograf.

„Da, astăzi rugby-ul a revenit în viața mea, deoarece încep să colaborez cu ziare în redactare și fotografie, așa că, de exemplu, în această iarnă voi lucra mult cu echipa națională franceză pentru revista L'Equipe.

82 de meciuri
la nivel de club a jucat Aristide Barraud în cariera sa

Astăzi pot să mă uit la rugby fără tristețe, fără remușcări, pentru că faptul că am încercat să mă întorc pe teren în ciuda gravității leziunilor mele mi-a permis să trăiesc fără să mă întreb dacă aș fi putut să o fac. Nu mă gândesc la «dacă…» și sunt foarte liniștit, pentru că am ajuns până la capăt.

Leziunile pe care le-am suferit nu au nimic de-a face cu mine, sunt rezultatul unui accident, iar eu am făcut tot posibilul pentru a rămâne în viață și a reveni pe teren: am reușit primul lucru, nu și al doilea, dar am făcut tot ce am putut și faptul că am făcut asta îmi permite să trăiesc astăzi cu deplină seninătate. Cred că asta este important, așa că acum urmăresc rugby-ul cu bucurie și plăcere”, a completat Aristide Barraud.

După retragerea din activitate, Aristide Barraud a descoperit noi pasiuni: scrisul și fotografia.

În lunile septembrie și octombrie, francezul a inaugurat o expoziție la Tokyo, a călătorit la New York pentru ședințe foto și a publicat la Paris o carte despre unul dintre proiectele sale: „Viața mea de astăzi este departe de rugby… și, de asemenea, de atentate”.

130 de persoane
au decedat în cadrul atentatelor de pe 13 noiembrie 2015

