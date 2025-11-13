Zverev, victima lui Sinner Italianul l-a învins pentru a treia oară în 17 zile și s-a calificat semifinalele Turneului Campionilor » Gestul bizar al germanului
Jannik Sinner
Tenis

Zverev, victima lui Sinner Italianul l-a învins pentru a treia oară în 17 zile și s-a calificat semifinalele Turneului Campionilor » Gestul bizar al germanului

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 14:25
alt-text Actualizat: 13.11.2025, ora 14:25
  • Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor după ce l-a învins, miercuri, pe Alexander Zverev (28 de ani, #3 ATP), cu scorul de 6-4, 6-3.
  • Este pentru a treia oară în doar 17 zile când italianul îl învinge pe Zverev.

După două partide disputate în grupa „Bjorn Borg” în care nu a pierdut niciun set, Jannik Sinner și-a asigurat matematic un loc în semifinalele turneului de la Torino, cu un singur meci rămas de jucat.

Jannik Sinner, în semifinale la Torino

În meciul al doilea din grupa B, Jannik Sinner l-a învins pe Alexander Zverev și s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor, potrivit atptour.com.

Înainte de a-și afla adversarul din penultimul act al turneului, Jannik Sinner va mai juca vineri cu Ben Shelton (23 de ani, #8 ATP).

După o oră și 38 de minute de joc, Sinner și-a asigurat a treia victorie în doar 17 zile în fața lui Zverev. Din cauza frustrării, în setul al doilea, germanul a recurs la gest bizar, acesta introducându-și mânerul rachetei în gură.

În ultimul meci al grupei, Alexander Zverev îl va întâlni vineri pe Felix Auger-Aliassime.

Sinner, de neînvins în fața lui Zverev

Jannik Sinner a ajuns la 5 victorii consecutive în fața lui Alexander Zverev. Trei dintre acestea au fost în ultimele trei săptămâni!

În afară de victoria de miercuri, Sinner l-a mai învins pe Zverev la Paris, în semifinale, pe 1 noiembrie, cu scorul de 6-0, 6-1.

Italianul a mai trecut de jucătorul de pe locul 3 ATP și în finala turneului de la Viena, pe 26 octombrie, cu scorul de 3-6, 6-3, 7-5.

Ultima victorie a lui Zverev în fața lui Sinner a fost la US Open, în 2023. Atunci, germanul se impunea cu scorul de 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3.

4 titluri de Grand Slam
a cucerit Jannik Sinner: Australian Open 2024 și 2025, US Open 2024 și Wimbledon 2025

Jannik Sinner, după victoria cu Zverev: „A fost foarte competitiv”

Jannik Sinner a vorbit despre prestația sa din meciul cu Aexander Zverev.

„A fost foarte, foarte competitiv, un meci foarte strâns. Am simțit că am servit foarte bine în momentele importante. Am încercat să joc cel mai bun tenis posibil atunci când a contat.

Din fericire, astăzi a mers așa cum am vrut. Amândoi ne-am schimbat puțin tactic. Amândoi am încercat să lovim destul de repede, destul de plat. Sunt foarte fericit de felul cum am returnat serviciul.

Este foarte dificil în grupa în care sunt, cu Sascha, cu Ben, este foarte dificil să returnezi serviciile. Dar sunt foarte fericit și să vedem ce ne așteaptă în continuare", a declarat Jannik Sinner după meciul de miercuri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

tenis Turneul Campionilor alexander zverev jannik sinner
Știrile zilei din sport
Știri ultima oră Cele mai citite articole
